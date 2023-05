Einer von Netflix' größten Überraschungs-Hits war beendet – aber geht bald ganz anders weiter

Einer von Netflix' größten Überraschungs-Serienerfolgen erhält eine Fortsetzung in neuer Form – was auch eine 2. Staffel der eigentlich abgeschlossenen Geschichte plötzlich wieder möglich macht.

Die Netflix-Serie Maid schaffte es vor zwei Jahren bei der Moviepilot-Community auf Platz 5 der 20 besten Netflix-Serien 2021 und rangierte auch im Jahres-Ranking der besten Serien 2021 ganz weit vorn. Überhaupt mauserte sich das Drama über eine junge Mutter, die sich als Reinigungskraft verdingen musste, zu einem Überraschungs-Hit bei Netflix. Eigentlich endete sie als meistgeschaute Mini-Serie des Streaming-Dienstes nach 10 Folgen. Doch plötzlich ist eine Fortsetzung näher als je zuvor.

Netflix' abgeschlossene Hit-Serie Maid hat plötzlich Chance auf Staffel 2

Alex (Margaret Qualley) flieht in Netflix' Maid aus einer missbräuchlichen Beziehung und beginnt, putzend zu arbeiten, um sich über Wasser zu halten und ihrem Kind eine bessere Zukunft zu sichern. Die Geschichte nach wahren Begebenheiten berührte viele Zuschauende und orientierte sich dabei an der Buchvorlage von Stephanie Land: Maid - Harte Arbeit, wenig Geld und der Überlebenswille einer Mutter *.

Netflix Maid

Als beendete Mini-Serie mit 10 Episoden fand die Netflix-Produktion Maid einen runden Abschluss. Doch während andere Serien bei Netflix massenweise abgesägt werden, gibt es plötzlich 2 gute Gründe für eine Wiederaufnahme von Maid.

1. Die Fortsetzung von Maid hat längst ein Startdatum – in Buchform

Zum einen hat das Maid-Sequel als Buch gerade einen Start (vorerst in englischer Sprache) am 7. November 2023 erhalten. Vorbestellen könnt ihr Class: A Memoir of Motherhood, Hunger, and Higher Education * auch jetzt schon, wobei Autorin Stephanie Land erneut Einblicke in ihren Lebensweg gibt. Bei der Reibung ihrer Mutterrolle mit persönlichen Ambitionen deckt die Schriftstellerin nicht zuletzt die Missstände im amerikanischen Bildungssystem auf. Zu ihren Lesern wird sicher wieder Barack Obama zählen, der ihr erstes Memoir als eines der besten Bücher 2019 benannte.

2. TikTok-Fans bescheren Maid bei Netflix gerade eine zweite Renaissance

Ein faszinierender Trend zeigte sich außerdem laut Flixpatrol : Im Mai 2023 kletterte Maid wieder in die Top-10-Listen von fast 40 Ländern – und das mehr als anderthalb Jahre nach Serienstart. Grund dafür dürfte sein, dass die Serie gerade auf der Social-Media-Plattform TikTok wiederentdeckt wird, wo das viralste Video innerhalb einer Woche über 61 Millionen Zuschauende erreichte . Einen ähnlichen Push samt Top-Listen-Rückkehr hatte zuletzt Ginny & Georgia dank TikTok erlebt; und das ist bekanntlich eine Serie, die von Netflix gerade um 2 weitere Staffeln verlängert wurde.

Ob Maid samt der starken Besetzung nach diesem unerwarteten Aufwind bei Netflix wirklich eine 2. Staffel spendiert bekommt, ist natürlich zum aktuellen Zeitpunkt weder sicher noch in irgendeiner Form offiziell angekündigt worden. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass eine abgeschlossene Netflix-Serie hier noch einmal zurückkehrt, ist gerade enorm gestiegen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

