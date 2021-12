Die 20 besten neuen Netflix-Serien 2021: Squid Game landet nur auf Platz 10

Bei Netflix gab es 2021 wahnsinnig viele Serien-Highlights zu entdecken. Die 20 besten neuen Netflix-Serien des Jahres seht ihr hier im Ranking der Moviepilot-Community.

Netflix ließ auch 2021 wieder unsere Merklisten eskalieren wie kein anderer Streamingdienst. So mancher Serienfan wurde von der Auswahl von über 130 neuen Originals und mehr als 90 neuen Serien-Staffeln überfordert, die neben Überfliegern wie Squid Game und Arcane noch eine Menge weiterer Highlights bereithielt.

Welche neuen Netflix-Serien sich 2021 wirklich gelohnt haben? Im folgenden Ranking haben wir die 20 besten neuen Netflix-Serien des Jahres nach Wertung der Moviepilot-Community aufgestellt.

Wie kommt die Top 20 der besten Netflix-Serien 2021 zustande?

Für dieses Ranking haben wir nur neue Originals und Koproduktionen des Streamingdienstes Netflix mit in die Wertung einfließen zu lassen. Die Serien müssen 2021 erstmals erschienen sein und mindestens 100 Bewertungen von Moviepiloten aufweisen. Vorher könnt ihr auch nochmal das Netflix-Ranking von 2020 nachlesen.

Die besten neuen Netflix-Serien 2021: Platz 20 bis 11

Die besten Netflix-Serien Platz 10: Squid Game

© Netflix Squid Game

Keine Netflix-Serie sorgte 2021 für so viel Aufsehen im gesellschaftlichen Diskurs wie die südkoreanische Thrillerserie über eine Reihe von tödlichen Kinderspielen. Die größte Netflix-Erfolgsgeschichte überhaupt fasziniert durch starke Charaktere, bissige Gesellschaftskritik, eine durchdachte Inszenierung und schockierende Todesspiele – und inspirierte unzählige Halloween-Verkleidungen.

Die besten Netflix-Serien Platz 9: Lupin

© Netflix Lupin

Der Kriminelle Assane Diop nimmt sich den Gentleman-Gauner Arsène Lupin zum Vorbild, um einen diebischen Racheplan gegen den Mann zu starten, der seinen unschuldigen Vater vor Jahren ins Gefängnis und unter die Erde brachte. Die größte Stärke von Lupin ist aber nicht die ausgeklügelte Heist-Action, sondern das umwerfende Charisma von Omar Sy, der den Charme eines James Bond, den Kleidungsstil von Sherlock und die Genialität des Professors aus Haus des Geldes vereint.

Die besten Netflix-Serien Platz 8: Ginny & Georgia

© Netflix Ginny & Georgia

Nach Jahren der Rastlosigkeit finden die 30-jährige Georgia, ihre Teenager-Tochter Ginny sowie Sohn Austin in der Kleinstadt Wellsbury ein neues Zuhause. Auch wenn das Kleinstadtsetting und die im Zentrum stehende (und oft komplizierte) Mutter-Tochter-Beziehung an Gilmore Girls erinnert, geht es hier jedoch nicht ganz so kuschelig zu wie in Stars Hollow.

Die besten Netflix-Serien Platz 7: Die Schlange

© Netflix Die Schlange

Basierend auf wahren Ereignissen erzählt Die Schlange die außergewöhnliche und schockierende Geschichte des Mörders und Trickbetrügers Charles Sobhraj, der im Beisein seiner Freundin Marie-Andrée Leclerc in den 1970er Jahren durch Thailand, Nepal und Indien als Edelsteinhändler getarnt reist und unvorstellbar grausame Verbrechen begeht.

Die besten Netflix-Serien Platz 6: My Name

© Netflix My Name

Die südkoreanische Thrillerserie My Name erzählt die Geschichte einer Frau, die den Mord an ihrem Vater aufklären und rächen will. Dafür schließt sich sich dem berüchtigten Drogenring Dongcheonpa an und schleust sich im Auftrag des Anführers Choi Mu-jin bei der Polizei ein. Der spannende Rache-Thriller trumpft dabei vor allem mit eindrucksvollen und brachial gestalteten Kampfszenen auf.



Die besten Netflix-Serien Platz 5: Maid

© Netflix Maid

Die Bestseller-Adaption folgt der jungen Mutter Alex, die sich aus einer gewalttätigen Beziehung befreien kann und schließlich mittellos mit der Obdachlosigkeit, Perspektivlosigkeit und dem maroden Sozialsystem der USA konfrontiert wird. Die Miniserie über den Überlebenskampf einer resilienten Frau überzeugt vor allem durch authentische Charaktere, die von der starken Besetzung rund um Margaret Qualley zum Leben erweckt werden.



Die besten Netflix-Serien Platz 4: Kein Friede den Toten

© Netflix Kein Friede den Toten

Der spanische Regisseur Oriol Paulo steckt hinter der herausragenden Adaption eines Krimiromans von Harlan Coben. Was als Geschichte über einen Ex-Häftling beginnt, dessen Frau plötzlich verschwindet, entwickelt sich bald zu einem clever durchdachten sowie komplexen Geflecht verschiedenster Handlungselemente, Figuren und Zeitebenen. Hier könnt ihr euch in den aufgebauten Rätseln verlieren, Hinweise suchen und von überraschenden Wendungen schockieren lassen.



Die besten Netflix-Serien Platz 3: The Billion Dollar Code

© Netflix The Billion Dollar Code

Die deutsche Miniserie erzählt nicht nur eine unglaubliche und auf wahren Ereignissen basierende Geschichte, sondern lässt uns abtauchen in eine vergangene Ära. Die idealistischen Berliner Carsten und Juri entwickeln in den frühen 1990er Jahren das Programm Terra Vision, das dem Jahre später herausgebrachten Google Earth zum Verwechseln ähnlich sieht. In der Gegenwart klagen sie gegen den Megakonzern Google, der ihre Idee geklaut haben soll.

Die besten Netflix-Serien Platz 2: Young Royals

© Netflix Young Royals

Das schwedische Coming-of-Age-Drama Young Royals vermischt Elemente aus Elite und The Crown zu einem Porträt der jungen Liebe zwischen dem rebellischen Prinzen Wilhelm und seinem Mitschüler Simon an der Privatschule Hillerska. Authentisch und mit Feingefühl verhandelt die Serie zudem Themen wie Leistungsdruck, Gruppenzwang und der Wunsch nach Zugehörigkeit und Freundschaft.

Die besten Netflix-Serien Platz 1: Arcane

© Netflix Arcane

Die spektakulär animierte Serie Arcane ist die beste Netflix-Serie des Jahres 2021. Basierend auf dem populären League of Legends-Franchise wurde hier eine unerwartet gute Videospiel-Adaption erschaffen, die eigenständig und auch ohne Game-Vorwissen hervorragend funktioniert.

Mit der emotionalen wie komplexen Geschichte um Vi und Jinx, den atemberaubenden Animationen, den gewaltigen Bildern und dem tollen Soundtrack wird Arcane zu einer Serien-Wucht, die dieses Jahr ihresgleichen sucht.

Welche Netflix-Serien haben euch 2021 am besten gefallen?