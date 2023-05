Eines der besten Fantasy-Universen steht komplett vor dem Aus und der Grund ist absolut frustrierend

Supernatural ist eines der wichtigsten Fantasy-Horror-Universen der Serien-Landschaft, doch es kämpft um sein Überleben. Gerade ist das vierte Spin-off gescheitert und die Serie selbst kann schon wieder nichts dafür.

Supernatural war ein riesiger Hit für den US-Sender The CW. Keine andere Serie lief dort so lange. In 15 Staffeln und über 300 Folgen bekämpften Sam und Dean Winchester Dämonen, Monster, Paris Hilton und schließlich sogar Gott. In der Realität sieht die Zukunft drei Jahre nach dem Ende allerdings düster aus.



Alle vier Spin-off-Versuche scheiterten, entweder direkt nach dem Piloten oder nach der 1. Staffel. Hier erfahrt ihr die frustrierenden und unglücklichen Gründe und warum dem Fantasy-Horror-Franchise das endgültige Aus droht.

Verfluchtes Fantasy-Universum: Alle 4 Spin-off-Versuche scheitern aus frustrierenden Gründen

Bei einer Serie von dem Ausmaß wie Supernatural gibt es immer Spin-off-Versuche. Der Sender will mehr aus der Marke herausholen, die Serien-Verantwortlichen wollen mehr über ihr Universum erzählen. Doch im Fall von Supernatural wurde das zu einer Chronologie des Scheiterns.

Alle Supernatural-Ableger und ihre kurze Lebensdauer:

Den ersten Versuch startete Supernatural mit der Anime-Serie Supernatural: The Animation. Gemeinsam mit dem bekannten japanischen Anime-Studio Madhouse erzählte Supernatural-Schöpfer Eric Kripke die ersten beiden Staffeln nochmal und schmückte die Kindheit von Sam und Dean sowie Nebencharaktere aus.

Nach der 1. Staffel mit Cliffhanger-Finale war Schluss und es gibt bis heute kein Statement zu Staffel 2. Vermutlich blieb die 1. Staffel hinter den finanziellen Erwartungen zurück, wobei das noch der einleuchtendste Absetzungsgrund dieser Liste ist.

Warner Bros. Supernatural: The Animation

In Deutschland gibt es den Anime nur als DVD oder Blu-ray zu kaufen *.



Supernatural startete den ersten Live-Action-Spin-off-Versuch, als die Serie bereits in Staffel 9 war. In der 20. Folge sollte ein Backdoor-Pilot den Ableger Supernatural: Bloodlines starten. Ein Backdoor-Pilot ist eine Episode innerhalb der Hauptserie, die gleichzeitig auch als 1. Folge der neuen Serie fungiert.

Sam und Dean stolpern in Bloodlines über eine Monster-Verschwörung in Chicago und lernen dabei die Spin-off-Protagonist:innen kennen. Die Idee klang vielversprechend, die Serie wurde aber gar nicht bestellt.

"Das größte Problem war unser Timing", resümiert der damalige Autor und spätere Showrunner Andrew Dabb. Im Vorjahr startete das Vampire Diaries-Spin-off The Originals und "vermutlich war es einfach ein bisschen zu ähnlich".

Der nächste Ableger wurde bereits drei Jahre vor Entstehung von Fans gefordert. Wie Bloodlines sollte auch Supernatural: Wayward Sisters mit einem Backdoor-Pilot (Staffel 13, Folge 10) starten. Auch der zweite Live-Action-Versuch ging gar nicht in Serie.

The CW Supernatural: Wayward Sisters

Der Grund dafür ist beinahe lächerlich frustrierend, denn auch Wayward Sisters scheiterte an einem Spin-off von Vampire Diaries. Der Sender wollte in dem Jahr nur ein einziges Fantasy-Horror-Spin-off umsetzen und entschied sich für den zweite Vampire Diaries-Ableger Legacies.

Der vierte Supernatural-Ableger heißt The Winchesters und garantierte von allen Versuchen den größten Erfolg. Supernatural-Star Jensen Ackles höchstpersönlich trieb das Projekt über die Eltern von Sam und Dean voran und spielte sogar selbst mit. Die Serie könnt ihr hierzulande derzeit nur leihen oder kaufen. *

Die Quoten waren absolut in Ordnung. The Winchesters war laut Screen Rant eine der meistgesehenen Serien bei The CW. Schuld war wieder das Timing und die Absetzung führt Supernaturals nicht enden wollende Pechsträhne fort. Der Sender will sich komplett neu orientieren und hat einen Großteil der laufenden Serien abgesetzt.

Das Überleben von Supernatural hängt davon ab, ob jemand anderes das Fantasy-Universum haben will

In Supernatural konnten Sam und Dean den ein oder anderen Fluch brechen – doch in der Realität sieht es düster aus. The CW stellt die Fantasy-Horror-Marke generell aufs Abstellgleis, das heißt, mit dem Ende von The Winchesters ist auch das Ende des Supernatural-Universums bei dem Sender besiegelt.

(noch) The CW Jensen Ackles in The Winchesters

Jensen Ackles gibt den Kampf gemäß seiner Serien-Rolle Dean Winchester aber nicht auf. Die einzige Hoffnung für weitere Erzählungen aus dem Supernatural-Universum ist, dass ein anderer Sender oder Streaming-Dienst die Rechte kauft. Das produzierende Studio Warner Bros. Television hatte sich bereits darauf vorbereitet und sucht laut Deadline "aggressiv" nach einem neuen Zuhause.

Nach der 12 Jahre lang anhaltenden Spin-off-Misere wäre Supernatural eine wertschätzende Bleibe vergönnt.

Podcast-Tipp: Verarbeitet mit uns gemeinsam das Supernatural-Finale

Gemeinsam mit meiner Kollegin Esther verarbeite ich in dieser Streamgestöber-Folge das überwältigenden Finale. Wir diskutieren, warum es genau so aufhören musste.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dass sich 15 Staffeln Supernatural bei allen Höhen und Tiefen gelohnt haben, zeigt sich auch an der Serien- und Fan-Familie, die das Finale hinterlässt. Diese wird überdauern, selbst wenn die Stars Jensen Ackles und Jared Padalecki sich nun neuen Projekten zuwenden.



*Bei diesen Links handelt es sich um Affiliate-Links. Mit dem Abschluss eines Kaufs oder Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.