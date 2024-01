Eines der besten Horror-Games aller Zeiten löste Skandal aus und erscheint jetzt als Remastered Edition mit neuen Levels

The Last of Us Part 2 sorgte für ordentlich Furore und spaltet bis heute die Fangemeinde. Wer den zweiten Teil liebt oder ihn noch gar nicht kennt, kann sich jetzt über die Remasterd-Version freuen, die heute erscheint und ein paar Neuerungen bereithält.

Sieben Jahre nachdem The Last of Us * den Gaming-Markt im Sturm erobert hatte, erschien 2020 der zweite Teil des beliebten Zombiespiels. Schon der Vorgänger konnte zahlreiche Preise abräumen, doch The Last of Us Part 2 stellte laut The Gamer mit 300 Auszeichnungen einen Rekord auf. Jetzt wurde für die PS5 das Spiel noch einmal aufbereitet und lockt mit verbesserter Grafik und zusätzlichen Features.

The Last of Us Part 2 Remastered bei Amazon Deal Zum Deal

Falls ihr The Last of Us Part 2 schon für die PS4 besitzt, könnt ihr im PlayStation Store für ca. 10 Euro auf das neue Remaster für die PS5 upgraden. Und solltet ihr die TV-Adaption des Videospiel-Meilensteins noch nicht gesehen haben, können wir euch diese nur wärmstens empfehlen. Die Blu-ray von Staffel 1 * bekommt ihr gerade bei Amazon 21 Prozent günstiger.

Das ist neu in der Remastered-Edition von The Last of Us 2

Die Grafik des Spiels wurde für die Remaster PS5-Version verbessert und im Wiedergabetreue-Modus ist jetzt eine Grafikausgabe in 4K möglich. Der Unterschied zur PS4 Version, ist aber minimal, da die Konsole das Spiel hochskalieren konnte. Ein komplett neues Spielerlebnis könnt ihr also nicht erwarten, aber Fans dürften sich über das ein oder andere Feature trotzdem freuen.

So gibt es den neuen Roguelike-Überlebensmodus „Kein Zurück“, bei dem ihr euch mit verschiedenen Charakteren in einen Survival-Parcours begebt. Das Spannende dabei ist, dass die Levelkonstellationen immer wieder neu ausgewürfelt werden und wer es bis zum brutalen Finalkampf schafft und dabei viel riskiert hat, kann umso mehr Ressourcen gewinnen.

Amazon The Last of Us Part 2 Remastered

Wer sich für die Entstehung des Spiels interessiert, findet bei den Zusatzinhalten das Making-of, einen Podcast und einen kompletten Audiokommentar für das Hauptspiel. Vom Bonusmaterial bei Filmen kennen wir die Deleted Scenes und die gibt es jetzt auch in der Gamingvariante beim Remaster. Drei Level wurden in einer früheren Entwicklungsversion aus dem Hauptspiel gestrichen und die könnt ihr jetzt zusätzlich spielen.

The Last of Us Part 2: Storytelling löst Skandal aus

The Last of Us Part 2 hat in Sachen Storytelling jede Menge Mut bewiesen. Die unvermutete Handlung hat einen regelrechten Skandal ausgelöst, der die Fangemeinde in zwei Lager gespalten hat. Grund dafür ist auch die in Auftreten und Handlung sehr umstrittene Figur der Abby. Viele Spieler:innen störten sich an ihrer Maskulinität, schlimmer war aber, dass sie für den Tod eines Fan-Lieblings verantwortlich ist.

Gesprochen wird die Figur von der Schauspielerin Laura Bailey und da man fiktive Charaktere nicht angreifen kann, ließen einige wütende Spieler:innen ihren Frust an Bailey aus und überschütteten sie mit Hasskommentaren und sogar Morddrohungen, wie Forbes berichtete.

Die Aufregung von damals ist kürzlich wieder hochgekocht, als es um die Spekulationen für die Abby-Besetzung in der zweiten Staffel von The Last of Us ging. Inzwischen ist bestätigt, dass Kaitlyn Dever die Rolle übernehmen wird, und Fans fürchten um die Sicherheit der Schauspielerin.

Der Skandal hat aber auch deutlich gemacht, wie sehr wir an die immer gleichen Handlungsstränge und Figuren gewöhnt sind. Dass The Last of Us Part 2 mit Konventionen bricht und damit aus der Menge heraussticht, macht das Spiel für viele Fans zu etwas ganz Besonderem.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.