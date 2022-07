Eines der Horror-Highlights 2022 mit neuem Trailer: Party-Massaker verdient endlich deutschen Kinostart

Der Horrorfilm Bodies Bodies Bodies kündigt sich mit einem weiteren großartigen Trailer an. Hier trifft Slasher auf Komödie – eine vielversprechende Mischung. Und dann wäre da noch der famose Cast.

Das nächste Horror-Highlight 2022 kündigt sich mit einem bitterbösen Trailer an: Nachdem dieses Jahr bereits X und der neue Scream-Film für Hochspannung auf der Leinwand gesorgt haben, meldet sich nun Bodies Bodies Bodies zu Wort. Die neue Regiearbeit der niederländischen Schauspielerin Halina Reijn lässt eine Hausparty eskalieren.

Sieben junge Menschen kommen in Bodies Bodies Bodies während eines Hurrikans zusammen, um sich die Zeit in einer Luxusvilla zu vertreiben. Auf dem Plan stehen diverse Partyspiele. Als eines davon eskaliert, verwandelt sich der Film in eine skurrile Mischung aus Slasher und Komödie, wie der neue Trailer zeigt.

Der Cast von Bodies Bodies Bodies ist richtig stark. Amandla Stenberg, bekannt aus dem großartigen The Hate U Give und dem ersten Hunger Games-Film, führt das Ensemble an. Zu diesem gehören spannende Comedy-Namen wie Rachel Sennott (Shiva Baby), Maria Bakalova (Borat 2) und Pete Davidson (The King of Staten Island). Und an diesem Punkt haben wir noch gar nicht über Lee Pace geredet, der hier definitiv eine seiner eigenwilligeren Darbietungen zu geben scheint.

Wann startet Bodies Bodies Bodies im Kinos?

Das ist die einzige schlechte Nachricht: So vielversprechend Bodies Bodies Bodies aussieht – einen deutschen Kinostart hat die Horrorkomödie aus dem Hause A24 bisher nicht erhalten. Wir hoffen, dass sich das schnellstmöglich ändert. Wenn nicht, sollte mindestens eine Auswertung bei einer Fantasy Film Fest-Ausgabe drin sein.

Was sind die besten Serienstarts im Juli 2022? Wir haben die 20 größten Highlights für euch herausgesucht. Mit dabei sind die neue Resident Evil-Serie, ein Mystery-Hit für Lost-Fans sowie die beste Workplace-Comedy seit Brooklyn Nine-Nine.

