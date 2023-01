Eiskalte Thriller-Serie nach Mega-Bestseller: Erster Trailer für Die Chemie des Todes mit Harry Potter-Star

Wenn Leichen-Experte an der Art der Maden im menschlichen Fleisch den Todeszeitpunkt feststellt, kann das nur eins bedeuten: Der Krimi-Bestseller Die Chemie des Todes startet als neue Thriller-Serie.

Wer sich auch nur ein wenig für Kriminalromane interessiert, an dem dürfte die David Hunter-Reihe von Simon Beckett nicht vorbeigegangen sein. Die ersten zwei Bücher der Buchreihe wurden nun als Simon Becketts Die Chemie des Todes verfilmt und starten am 12. Januar 2023 bei Paramount+. Jetzt gibt es einen ersten Trailer. Und ein Harry Potter-Star ist ebenfalls an Bord.

Serienmörder und spontane Selbstentzündung: David Hunter ermittelt in Die Chemie des Todes

Als Krimiserie rückt Die Chemie des Todes keinen Polizisten, sondern einen forensischen Anthropologen ins Zentrum der Thriller-Erzählung: David Hunter ist ein wissenschaftlicher Leichen-Experte, der anhand des Verwesungsgrades, der Madenart im toten Fleisch, der Knochen-Untersuchung und anderen Beobachtungen nach dem Lebensende genaue Rückschlüsse auf Todesursache und -zeitpunkt ziehen kann.

Seht hier den langen Trailer zu Die Chemie des Todes bei Paramount+

Die Chemie des Todes - S01 Trailer (Deutsch) HD

Nach einem persönlichen Trauma hat David Hunter sich allerdings in ein kleines englisches Dorf zurückgezogen und ist Landarzt geworden. Erst als in seiner neuen Heimat mehrere Frauen ermordet und ihre Körper grausig hergerichtet werden, muss er sein altes Talent wohl oder übel wieder in den Dienst des Gesetzes stellen.



Die Romane Die Chemie des Todes *und Kalte Asche * stehen der 1. Staffel von Die Chemie des Todes Pate. Damit deckt die Serie auch David Hunters zweiten Fall ab, der ihn auf eine einsame schottische Insel führt, wo er herausfinden soll, ob eine verkohlte Leiche sich ohne fremdes Zutun entzündet hat oder doch mehr dahintersteckt.



Serien-Besetzung mit Harry Potter-Star: Wen ihr aus Die Chemie des Todes schon kennen könnt

Zur Besetzung der neuen Krimiserie zählen neben Harry Treadaway (Penny Dreadful, Star Trek: Picard) als David Hunter auch die Deutsche Jeanne Goursaud (Barbaren) sowie Douglas Russell (Game of Thrones). Harry Potter-Fans werden außerdem Katie Leung (Peripherie) erkennen, die in der Reihe um den Zauberschüler dessen erste Liebe Cho Chang gespielt hatte.

Paramount+ Die Chemie des Todes: Harry Potter-Star Katie Leung

