Elite geht weiter - und plant in Staffel 4 bei Netflix den kompletten Neustart

Wer Elite Staffel 3 gesehen hat, wird sich zu Recht fragen, ob da noch was kommt. Doch die Chancen für eine 4. Staffel bei Netflix stehen besser denn je.

Die 3. Staffel von Elite gibt es seit dem 13. März 2020 frisch bei Netflix. Wer die neue Season schon durchgeschaut hat, wird sicherlich das Gefühl nicht ganz abschütteln können, hier das Ende von etwas miterlebt zu haben.

Trotzdem können Fans sich auf eine 4. Staffel der spanischen Schüler-Serie freuen. Die ist nämlich so gut wie bestätigt und wird einen Abschluss und Neubeginn zugleich markieren.

Elite: Wird es bei Netflix eine 4. Staffel geben?

Zunächst sollte klar sein: Die wirklich offizielle Bekanntgabe einer 4. Staffel hat es von Netflix noch nicht gegeben. Wie in den meisten Fällen wartet der Streamingdienst auch bei Elite zur Sicherheit die Zuschauerzahlen der ersten Wochen ab, bevor es dazu kommt. Trotzdem ist schon im Vorfeld Spannendes durchgesickert.

© Netflix Elite Staffel 3: Nadia, Lu & Rebe

Die spanische Online-Seite El Español berichtete nämlich, dass Staffel 4 längst nicht mehr nur eine Hypothese ist: Die Serienschöpfer Darío Madrona und Carlos Montero wollen 16 weitere Episoden in einem Rutsch drehen und diese dann (genau wie bei Staffel 2 und 3 von Elite) als Staffel 4 und Staffel 5 veröffentlichen. Allerdings wissen wir schon jetzt, dass diese neuen Seasons bei Netflix sehr anders aussehen werden.

Ganz anders: Wie geht es weiter in Elites 4. Staffel?

Staffel 3 hat die Handlungsstränge aller liebgewonnener Figuren aus Elite zu einem mehr oder weniger eindeutigen Ende geführt (Achtung Spoiler zu Staffel 3). Polo ist tot. Omar und Ander bleiben zusammen. Lu und Nadia gehen nach New York. Guzmán und Nadia dürfen trotzdem auf ein Wiedersehen hoffen. Carla beginnt mit Valerio ihr Wein-Imperium.

Am Ende sind nur Samuel, Guzmán, Rebe, Omar (neu) und Cayetana (als Putzfrau) noch an der Schule Las Encinas. Doch trotz des letzten Satzes in Staffel 3 zur Schule ("Mal sehen, was uns darin noch so alles erwartet") ist es ein Abschluss.

© Netflix Elite bei Netflix: Nach dem Ende kommt ein Neuanfang

Wir müssen schließlich bedenken, dass die Darsteller nicht jünger werden und so bestätigten die Schauspieler bei Popbuzz , dass die Zeit ihrer Besetzung nach 3 Staffeln endet. Georgina Amorós (Cayetana) erklärte: "In dieser Staffel wird der Zyklus zu Ende gebracht. Ein neuer beginnt." Álvaro Rico (Polo) bestätigte: "Es ist das definitive Ende in der Evolution der Charaktere."

Das bedeutet ganz konkret: In Staffel 4 und 5 von Elite wird uns ein neuer Cast erwarten. Neue Schüler, neue Probleme und vielleicht sogar eine ganz neue Schule. Was natürlich nicht heißen muss, dass wir nicht zumindest auf ein paar Gastauftritte hoffen dürfen. Genaues zur neuen Besetzung ist allerdings noch nicht bekannt.

Wann geht es mit Elite Staffel 4 bei Netflix weiter?

Wann uns die 4. Staffel von Elite erwartet ist derzeit noch schwer vorhersagbar. Wenn zu Zeiten des Coronavirus Netflix-Serien wie The Witcher gestoppt werden, kann die Produktion neuer Staffeln noch nicht sofort wieder anlaufen.

© Netflix Elite: ein Abschied von Samuel, Guzmán, Rebe & Valerio?

Während zwischen den Veröffentlichungsdaten der back-to-back gedrehten Staffel 2 und 3 von Elite nur sechs Monate lagen, verging zwischen Staffel 1 und 2 ungefähr ein Jahr. Wir sollten uns also auf einen Staffel 4-Start im Jahr 2021 bei Netflix einstellen.

Glaubt ihr, Elite wird in Staffel 4 mit einem neuen Cast das Niveau der Netflix-Serie halten?