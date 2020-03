Elite bei Netflix: Um diesen neuen Mord dreht sich die 3. Staffel

In wenigen Tagen kehrt Netflix' Jugenddrama Elite mit der 3. Staffel zurück. Der neue Trailer deutet nun das große Geheimnis an, um das sich die Serie diesmal drehen wird. Tipp: Es gibt wieder eine Leiche.

In Las Encinas wird wieder eine Leiche gefunden. Das verspricht der neue Trailer für die 3. Staffel von Netflix' äußerst süchtig machender Teenie-Soap Elite. Die spanische Serie gehört zu den großen Erfolgen des Streaming-Dienstes, weshalb nach Staffel 2 die Arbeit an der Fortsetzung in den Turbo-Modus überging. Wenige Monate nach dem dramatischen Finale der letzten Season kommt auch schon die Fortsetzung.

Heute hat Netflix den ersten längeren Trailer für die 3. Staffel von Elite veröffentlicht. Allem Anschein nach stirbt eine wichtige Figur und ausgehend von den bisherigen Staffeln wird die Suche nach dem Mörder den Plot antreiben.

Wer stirbt in Elite Staffel 3?

Ausgehend vom Trailer wird Polo (Álvaro Rico) in den neuen Folgen ermordet. Jedenfalls sehen wir ihn blutend auf der Tanzfläche (?) liegend und gleich danach blickt die Kamera reihum: Wer von seinen (ehemaligen) Freunden könnte es gewesen sein?

Der Trailer für Elite Staffel 3:

Elite - S03 Trailer (Deutsch) HD

Zur Erinnerung: Polo ist verantwortlich für den Tod von Marina (María Pedraza). Am Ende der 2. Staffel wurde seine Täterschaft bekannt, doch das wichtigste Beweisstück, die Tatwaffe, wurde von Hochstaplerin Cayetana (Georgina Amorós) versteckt. In der letzten Folge kehrt Polo zurück an die Elite-Schule, umringt von seinen Mitschülern. Einige davon haben ein Motiv, ihn umzubringen.



Interessiert ihr euch für ein Abo bei Disney+ ? Dann klickt auf den Link und informiert euch oder schließt ein Abo ab: Bei diesem Link handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit einem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Zwei Neulinge gibt es in der Serie auch. Sergio Momo spielt Yeray und Leïti Sène gibt die neue Figur Malik.

Wann startet die 3. Staffel der Netflix-Serie?

Am 13. März 2020 startet die 3. Staffel Elite. Wenn uns der Trailer nicht völlig hinters Licht führt, dann kennen wir jetzt das Verbrechen, das im Zentrum der neuen Folgen stehen wird. Immerhin ist die Akte Marina geschlossen. Schon im Vorfeld hatte Netflix angekündigt, dass Polos Rückkehr nur auf eine Art enden könne: "eine neue Tragödie in Las Encinas."

© Netflix Polo, lebendig

Nun haben wir einen Hinweis, um welche Tragödie es sich genau handelt. Ausgehend von den bisherigen Folgen wird das aber nicht die einzige dramatische Wendung in der 3. Staffel sein.

Podcast für Serien-Fans: Wer Serien abbricht, ist kein schlechter Mensch

In der neuen Folge Streamgestöber - auch bei Spotify - gehen Max, Esther und Melanie tief an die Substanz ihrer Fan-DNA: Ab wann ist es okay, eine Serie abzubrechen? Und dürfen wir im Zweifelsfall sogar eine Staffel überspringen?

Supernatural, Grey's Anatomy und The Walking Dead laufen insgesamt schon 40 Jahre. Müssen wir in Zeiten des anhaltenden Peak-TVs vielleicht viel schneller einen Schlussstrich unter geliebte Serien ziehen? Oder sollten wir bis zum bitteren Ende dranbleiben?

Schaut ihr Elite?