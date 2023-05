Elyas M'Bareks neuer Film ist das Gegenteil von Fack ju Göhte – und könnte ihn international berühmt machen

Bisher feierte Elyas M'Barek mit Filmen wie Nightlife oder der Fack ju Göhte-Reihe primär in Deutschland Erfolge. Sein neuestes Projekt könnte das ändern – und verlangt dem Schauspieler etwas komplett Neues ab.

Bei Filmfestivals werden nicht nur Filme gezeigt und Stars in dramatischen Outfits über den roten Teppich geschickt. Hinter den Kulissen suchen Filmschaffende auch nach Geldgeber:innen und Partner:innen für kommende Projekte. Eins dieser Projekte, das 2023 im Rahmen der Filmfestspiele in Cannes diskutiert wird: Night and Day, eine "unromantische Komödie" mit Elyas M'Barek.

Darum soll es in Elyas M'Bareks neuem Film Night and Day gehen

Wie das Branchenmagazin Hollywood Reporter exklusiv erfahren hat, handelt es sich bei Night and Day um eine Adaption des gleichnamigen Romans von Virginia Woolf, der 1919 erschien. Regie für die deutsch-britische Co-Produktion Night and Day wird Tina Gharavi übernehmen. Die weibliche Hauptrolle verkörpert Haley Bennett, die bereits in Swallow bewies, dass sie weibliche Revolution kann – wenn auch mit dramatischen Folgen. Elyas M'Barek spielt als zentrales Love-Interest die männliche Hauptrolle.

In der Geschichte geht es um die Astronomin Katharine (Haley Bennett), die mit einem Mann verlobt ist, den sie nicht liebt, und sich ganz generell nicht mit ihrer Rolle als Frau Anfang des 20. Jahrhunderts abfinden will. Ein Affront für die patriarchale Londoner Oberschicht, der die junge Frau entstammt. Als sie den aufstrebenden Rechtsanwalt Ralph (Elyas M'Barek) kennenlernt, ist Katharine jedoch fasziniert. Und muss mit widersprüchlichen Gefühlen zwischen Emanzipation in Zeiten der Suffragetten-Bewegung, ihrer eigenen Ambition und aufkeimendem Begehren umgehen.

M'Barek wird für dieses Projekt nicht nur aus seiner umfangreichen Erfahrung als sperriger Charmebolzen in deutschen Komödien schöpfen, sondern sich auch einer ganz neuen Herausforderung stellen müssen: eine englischsprachige Hauptrolle spielen, die ihn international bekannt(er) machen könnte.

Auch in Liebesdings verliebt sich Elyas M'Barek in eine Frau, die eigentlich keine Lust auf Liebe hat:

Vor Night and Day kehrt M'Barek für ein Fack ju Göhte-Spinoff ins Kino zurück

So richtig spruchreif ist bei der Romanverfilmung gerade noch nichts. Laut Hollywood Reporter sucht WestEnd Films bei den Filmfestspielen in Cannes nach Käufer:innen für das Projekt. Sollten sie damit Erfolg haben, könnte die Produktion schon im Sommer 2023 starten.

Sicher ist allerdings, dass Fans Elyas M'Barek schon kommendes Jahr wieder in deutschen Kinos sehen werden. Wie Constantin Film im März 2023 verkündete, wird der Schauspieler einen Gastauftritt in Chantal im Märchenland haben – einem Ableger der Fack ju Göhte-Reihe. Regie und Drehbuch übernimmt erneut Bora Dagtekin, die Rolle der Chantal Ackermann spielt einmal mehr Jella Haase.

Chantal im Märchenland wird 2024 in die Kinos kommen. Dass M'Barek hierfür noch einmal in die Rolle von Lehrer-wider-Willen Zeki Müller schlüpft, scheint naheliegend, ist offiziell aber noch nicht bestätigt.

