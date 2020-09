Emotionales Armageddon für Supernatural: Am letzten Tag fließen bittere Tränen

Die 15. und letzte Staffel Supernatural ist abgedreht. Die Hauptdarsteller Jensen Ackles und Jared Padalecki richten sich in diesen Stunden mit Abschiedsworten- und Bildern an die Fans.

Supernatural hat eine wechselhafte, emotionale Reise hinter sich. Fans überstanden Höhen und Tiefen mit der Serie und ihren Hauptdarstellern Jensen Ackles und Jared Padalecki. In den vergangenen Stunden lief der allerletzte Drehtag der Horrorserie, die ein biblisches Alter von 15 Jahren schultert.

Hier könnt ihr die tränenfeuchten Bilder sehen und die Abschiedsgrüße lesen, die das Serien-Brüderpaar Jensen Ackles und Jared Padalecki vor seinem letzten Arbeitstag aufgenommen hat, bevor sich die Wege trennen.

Letzter Drehtag von Supernatural - Die Bilder

Während Jared Padalecki mit Schniefnase und tapfer erhobenem Daumen in die Kamera grüßt ...

... wirkt Jensen Ackles einigermaßen cool und gefasst, was vielleicht an der Anwesenheit des Impala liegt.

Letzter Drehtag von Supernatural - Die emotionalen Abschiedsworte

Zwischen den beiden Hauptdarstellern und ihren Fans bestand stets eine innige Beziehung. Ihre Posts unterschrieben die Darsteller mit berührten Widmungen. Aber wie kann man überhaupt die Gefühle nach über 15 Jahren für die Fans angemessen zusammenfassen?

Ackles erzählt eine kleine Geschichte von seinem letzten Tag (es gab nur ganz schlechten Empfang an dem Drehort), bevor er zum Eingemachten übergeht:

An alle, mit denen ich auf dieser Reise gearbeitet habe und die das geguckt und uns unterstützt haben ... ihr werdet meinen großen Dank nie ganz erfassen. 'Danke' ist nicht genug. Das sind nur Worte.

Seht euch den Trailer zur 15. und letzten Staffel Supernatural an:

Supernatural - S15 Trailer Believe (English) HD

Padalecki läuft an seinem letzten Tag wahrscheinlich auf Autopilot.

Mein letzter Tag mit Sam Winchester. Natürlich dreht sich mein Kopf und meine Gefühle sind im Weltraum. [...] Ich danke euch allen so sehr für die unglaubliche Menge an Liebe und Unterstützung, die in unsere Richtung geflossen ist in diesen letzten Stunden. Wir haben sie definitiv gespürt.

Wann sehen wir die letzte Folge Supernatural?

Am 19. November 2020 läuft das Finale in den USA und wird voraussichtlich ab dem 20. November in Deutschland bei Amazon im Original zu leihen sein.

Padalecki wird nach Supernatural in Walker zu sehen sein, einem Walker, Texas Ranger-Reboot und Ackles hat sich die 3. Staffel The Boys angelacht, die neue Serie des Supernatural-Schöpfers Eric Kripke.

Warum Supernatural so beliebt ist, erfahrt ihr in unserem Podcast

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber - auch bei Spotify - diskutiere ich mit Max und Esther, was die seit 15 Jahren laufende Serie so besonders macht - und warum das nahende Ende hart wird:

Supernatural hat manchmal mehr Herz als Verstand, aber in allen 15 Jahren auch mehr Highlights als Tiefen. Wir erklären, was das Serienphänomen Supernatural so besonders macht und warum der Serie ihr Alter nichts anhaben kann.

Wie schwer fällt euch der Abschied?