Endet John Wick mit Keanu Reeves nach "einem der besten Action-Filme aller Zeiten"? Neue Aussagen zu Teil 5 machen Angst

In wenigen Tagen startet John Wick: Kapitel 4 mit Keanu Reeves. Doch wie sieht es mit John Wick 5 aus? Die neuen Aussagen des Regisseurs dämpfen die Vorfreude.

John Wick ist das Licht am Ende des Tunnels, der zarte Sonnenstrahl nach einem Sturm, zumindest für manche Action-Fans. Die Reihe mit Keanu Reeves liefert verlässlich einige der besten Kampf- und Verfolgungsszenen in Hollywood. Das scheint sich auch bei John Wick: Kapitel 4 nicht zu ändern, der in ersten Reaktionen bereits als "einer der besten Action-Filme aller Zeiten" gefeiert wird. Doch was, wenn dieses Licht verlischt oder dichte Wolken aufziehen? Was, mit anderen Worten, wenn John Wick 5 fürs Erste nicht gedreht wird?

John Wick 5 liegt auf Eis, zumindest laut Regisseur Chad Stahelski

Chad Stahelski hat bei allen bisherigen John Wick-Filmen Regie geführt und im Interview mit dem Hollywood Reporter wurde er nach der Zukunft der Reihe gefragt. Seine Antwort:



Wenn es nach uns geht, sind Keanu und ich fürs Erste fertig. Wir geben John Wick eine Verschnaufpause.

Ausgehend davon gibt es mindestens eine größere Pause zwischen John Wick 4 und 5 oder sogar ein Ende für den Auftragskiller. Stahelski relativiert seine Aussagen aber:

Ich bin mir sicher, dass das Studio einen Plan hat. Wenn alle [John Wick 4] lieben [...], nehmen wir uns eine ruhige Minute. Die Wick-Filme kommen immer als letztes in Japan raus [...]. Keanu und ich unternehmen dann eine lange Reise nach Tokio, wir setzen uns in die Bar des Imperial Hotels und fragen uns: 'Was denkst du?' Wir trinken ein paar 20 Jahre alte Whiskys und schreiben ein paar Ideen auf Servietten. Wenn uns die gefallen, dann machen wir vielleicht einen Film.

Jetzt wisst ihr also nicht nur, dass noch Hoffnung für John Wick: Kapitel 5 besteht, sondern auch, wie feuchtfröhlich die Ideensammlung für neue Teile der Keanu-Reeves-Reihe vonstattengeht.

Darum geht's im 4. Teil der Reihe

Folgendes ist von offizieller Seite bekannt:

John Wick nimmt den Kampf gegen seine bisher tödlichsten Gegner auf im kommenden vierten Teil der Reihe. Während der Preis, der auf seinen Kopf ausgesetzt ist, immer weiter wächst, weitet Wick seinen Kampf gegen den High Table auf den Rest der Welt aus, als er die mächtigsten Köpfe der Unterwelt aufsucht, von New York über Paris bis nach Osaka und Berlin.

John Wick: Kapitel 4 kommt am 23. März in die deutschen Kinos.