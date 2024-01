Endlich ein richtig starker Action-Film von Netflix: Atemloses Martial-Arts-Fest aus Deutschland kann locker mit der Konkurrenz mithalten

Im Netflix-Abo könnt ihr jetzt den intensiven Actionkracher 60 Minuten streamen. Durch das intensive Echtzeit-Konzept und stark inszenierte Martial-Arts-Kämpfe ist der Film eine deutsche Genre-Empfehlung.

Falls ihr mal wieder auf der Suche nach einer filmischen Adrenalinspritze seid, solltet ihr euch 60 Minuten bei Netflix anschauen. Der deutsche Actionfilm mit Emilio Sakraya ist neu im Streaming-Abo verfügbar und schickt seine Hauptfigur auf eine rastlose Hatz im Echtzeit-Style durch Berlins Bezirke von einem Martial-Arts-Kampf zum nächsten.

Wer Kampfkunst-Unterhaltung à la The Raid und Ong-Bak oder intensive Hauptstadt-Odysseen wie Victoria oder Lola rennt mag, sollte 60 Minuten nicht verpassen.

Handlung hinter Action: Darum geht es im Genre-Tipp 60 Minuten

Im Film von Regisseur Oliver Kienle spielt Sakraya das junge Mixed-Martial-Arts-Talent Octavio, der kurz vor einem wichtigen Kampf steht. Als er erfährt, dass ihm das Sorgerecht für seine kleine Tochter wegen ständiger Unzuverlässigkeit entzogen werden soll, bleibt ihm nur eine Stunde. In dieser Zeit muss er vom Berliner Bezirk Wedding quer durch die Stadt nach Berlin-Neukölln kommen.

Die Story von 60 Minuten entpuppt sich schnell als simples Grundgerüst, das nach gut 20 Minuten mit eingeblendetem Countdown zur Echtzeit-Hetzjagd wird. Inhaltliche Wendungen, inwiefern Octavios großer Kampf manipuliert wurde und wer hier eigentlich wen hintergehen will, rücken zum Glück genauso in den Hintergrund wie die teilweise sehr dumpfen Dialoge.

Netflix' deutscher Action-Beitrag liefert harte Kämpfe auf internationalem Level

Nach seiner körperlichen Wandlung für die Rolle des Deutschrappers Xatar in Fatih Akins Rheingold präsentiert sich Emilio Sakraya in 60 Minuten in durchtrainiert-gelenkiger Hochform. Als Octavio rennt, springt und vor allem kloppt er sich durch ein Action-Set-Piece nach dem anderen, während ihm der Film ständig namenlose Gangster-Schergen entgegenschleudert.

Die MMA-Fights in 60 Minuten punkten nicht nur durch abwechslungsreiche Schauplätze, die von der Hipster-Bäckerei über den Autorücksitz bis hin zum lilafarben glimmenden John Wick-Gedächtnisclub reichen. Die Inszenierung von Oliver Kienle sorgt vor allem dafür, dass die Übersichtlichkeit bei den Kämpfen selten verloren geht und jeder Faustschlag oder Tritt mit dynamischen Kamerabewegungen eingefangen wird. Wer dachte, Deutschland kann immer noch keine ernstzunehmenden Genre-Filme, wird von 60 Minuten schnell eines Besseren belehrt.

In einigen Szenen bekommt Sakraya übrigens Unterstützung von der schlagkräftigen Stuntfrau Marie Mouroum, die unter anderem als Lashana Lynch-Double im letzten Bond-Film mit Daniel Craig oder an Marvel-Blockbustern wie Avengers 4: Endgame mitgearbeitet hat. Nicht nur dadurch ist der Netflix-Film kurzweilige Action-Unterhaltung auf absolutem Hollywood-Niveau.

60 Minuten könnt ihr ab sofort bei Netflix im Abo streamen.

Podcast: Die 5 spannendsten Streaming-Filme im Januar bei Netflix, Amazon und Co.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den ausgewählten 5 Streaming-Filmen findet ihr ein starbesetztes Sci-Fi-Drama ebenso wie einen Survival-Thriller, der bei Netflix nach wahren Begebenheiten entstand.