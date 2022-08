Endlich Gewissheit für Game of Thrones-Fans: House of the Dragon-Gerücht offiziell bestätigt

Schon nach der ersten Folge gibt es gute Nachrichten für Game of Thrones-Fans. Die neue Prequel-Serie House of the Dragon wurde offiziell für eine 2. Staffel verlängert.

Die erste Folge der neuen Game of Thrones-Serie House of the Dragon wurde von Fans ziemlich begeistert aufgenommen. Auch die Quoten für den Piloten waren absolut herausragend. Das hat wohl auch HBO als Sender mitbekommen und direkt gehandelt.

Staffel 2 von House of the Dragon ist offiziell bestätigt

Auch wenn es wochenlang schon ein eher offenes Geheimnis war, wurde es jetzt in einer Sky-Pressemitteilung offiziell verkündet: House of the Dragon bekommt eine 2. Staffel!

Die Prequel-Serie zu Game of Thrones ist eben erst angelaufen und widmet sich dem Haus Targaryen 200 Jahre vor den Ereignissen der Hauptserie. Die erste Folge handelt vor allem von den Sorgen des aktuellen Königs Viserys I. (Paddy Considine) um einen männlichen Nachfolger für seinen Thron.



In Deutschland könnt ihr die neue Folge House of the Dragon jeden Montag beim Streaming-Dienst WOW * streamen, der früher Sky Ticket hieß. Zusätzlich kann die Game of Thrones-Vorgeschichte über Sky Q abgerufen werden.

Game of Thrones ist eine der erfolgreichsten Serien überhaupt, aber das Finale war kontrovers. Was muss die neue GOT-Serie House of the Dragon aus dem Original lernen und kann diese Serie überhaupt gelingen?

