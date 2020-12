Bei Netflix, Amazon & im TV: Die 80 besten neuen Serien und Staffeln im Januar 2021

Im Januar 2021 starten bei Netflix, Amazon, Disney+, Sky und Co. viele neue Serien und Staffeln. Die MCU-Serie WandaVision, Cobra Hai Season 3 und weitere Highlights findet ihr in unserer Übersicht.

Das neue Jahr verspricht neues Serien-Glück. Nach den 88 neuen Serien und Staffeln des Dezembers beginnt das Jahr 2021 gleich mit zahlreichen Neuheiten, die euch durch die kalten Wintertage bringen. Egal ob Science-Fiction, Action oder Horror: die Serien-Wundertüte im Januar hält für Fans jeden Genres eine Überraschung parat.

Damit ihr keine wichtigen Serienstarts bei Netflix, Amazon, Sky und Co. verpasst, haben wir für euch wie immer eine praktische Übersicht mit allen Serien-Highlights im TV und als Stream.



Science-Fiction und Marvel: Die Serien-Highlights im Januar

Nach eineinhalb Jahren Pause eröffnet das Marvel Cinematic Universe nun endlich seine 4. Phase. Den Anfang macht die MCU-Serie WandaVision, die Sitcom-Nostalgiker und Marvel-Fans zugleich abholen will.

Welche Überraschungen hält die Superhelden-Sitcom für uns bereit? Und wird Wandas bzw. Scarlet Witchs Realitätenzauber das ganze MCU verändern? An diesem Serien-Highlight kommen wir im Januar definitiv nicht vorbei.

MCU auf Disney+ - Schaut den Trailer zur Marvel-Serie WandaVision an:

WandaVision - S01 Trailer 2 (Deutsch) HD

Während die beste Science-Fiction-Serie der letzten Jahre seit Dezember auf Amazon Prime Video zurück ist, gibt es für Sci-Fi-Fans im Januar auch neues Futter. Denn endlich startet in Deutschland die neue Star Trek-Serie Lower Decks. In diesem animierten Spin-off schauen wir auf das Trek-Universum durch eine Comedy-Brille, die uns Rick and Morty-Autor Mike McMahan aufsetzt.

Deutsche Serien-Neustarts im Januar 2021

Deutsche Serien-Rückkehrer im Januar 2021

Internationale Serien-Neustarts im Januar 2021

Internationale Serien-Rückkehrer im Januar 2021

Serienstarts auf Netflix im Januar 2021

