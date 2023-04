Endlich im Abo streamen: Fantasy-Epos von Sci-Fi-Genie, das euch über 3000 Jahre hinweg das Herz zerreißt

Three Thousand Years of Longing zeigt Marvel-Star Idris Elba als mystische Kreatur auf der Suche nach Liebe. Dafür inszeniert Mad Max-Regisseur George Miller eine überwältigende Fantasy-Welt voller Schönheit und Schmerz.

George Miller ist kein Mann der kleinen Bilder. Mit den Action-Szenen in Mad Max: Fury Road blies er nicht nur weltweit das begeisterte Publikum von den Kinosesseln. Der Regisseur kann auch tiefgründig und introvertierter – ohne dabei den Sinn für das ganz große visuelle Spektakel zu verlieren.

Worum geht's in Three Thousand Years of Longing?

Three Thousand Years Of Longing beginnt mit der alleinstehenden Alithea (Tilda Swinton), die ihr Leben der Erforschung und Analyse von Mythen und Erzählungen gewidmet hat. In den fiktiven Geschichten wirken Liebe, Heldenmut und das Leben an sich so viel größer und besser als in der schnöden Realität. Das schleichende Gefühl von Einsamkeit ignoriert sie.

Das ändert sich jedoch, als Alithea bei einer Geschäftsreise nach Istanbul ein Glasfläschchen kauft und versucht, es in ihrem Hotelzimmer zu reinigen. Da taucht nämlich ein Dschinn (Idris Elba) auf, der all die Erfahrungen gemacht hat, die die Forscherin nur aus Geschichten kennt. Drei Wünsche habe sie, sagt der, dann wäre er endlich frei. Doch Alithea hat keine Wünsche, glaubt sie zumindest. Also ist der Djinn mit ihr in einem Zimmer gefangen und beginnt, seine tragische Geschichte zu erzählen.

Über tausende Jahre hinweg hat er Liebe und Verlangen empfunden, aber eben auch den Schmerz, der kommt, wenn man seine Liebe verliert. Plötzlich regt sich ein Wunsch in Alithea, den sie lange vergraben geglaubt hat: Sie will auch einmal so geliebt werden.

Von der Sci-Fi-Dystopie zur mystischen Fantasy-Welt: George Miller kann mehr als lautes Spektakel

Für die Geschichten des Dschinns verlässt der Film das Hotelzimmer und stürzt sich in eine detailreich inszenierte Welt aus Magie, Gottheiten und magischen Kreaturen. Über 3000 Jahre umspannen seine Erzählungen über seine tragische Liebe zur Königin von Saba oder die Schreckensherrschaft eines osmanischen Thronfolgers.

Auch wenn die Geschichten des Dschinns visuell und erzählerisch unterschiedlich beeindruckend sind, emotional trifft einen jede. Hinter der über Jahrtausende hinweg erzählten Fantasy-Welt steckt nämlich mehr als das ganz große Spektakel, das George Miller so meisterhaft beherrscht. Wenn Alithea und der Djinn zu einer Einigung kommen und das Hotelzimmer verlassen, legt der Film nochmal einen ganz anderen Gang ein.

Die Momente zwischen den beiden jagen einem kein Adrenalin durch die Adern, sie öffnen den Brustkorb und legen das Herz frei. Im Kern ist der ungewöhnliche Film nämlich eine Liebeserklärung an das größte aller Risiken: Liebe. Und die ist auch dann aufregend, wunderschön und gefährlich, wenn sie nicht über 3000 Jahre hinweg passiert, sondern ganz unspektakulär und klein im Jetzt.

