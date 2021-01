Endlich mehr Marvel in WandaVision: MCU-Serie klärt unsere Verwirrung in Folge 4 großartig auf

Nach 3 Folgen kommt Folge 4 von WandaVision radikal anders daher. Mit einem extremen Richtungswechsel werden unsere offenen Fragen direkt aufgegriffen und viel Licht ins Dunkel gebracht.

Die ersten Folgen der neuen MCU-Serie WandaVision haben viele Marvel-Fans stark verwirrt. Der schräge Sitcom-Stil älterer Jahrzehnte hatte nichts mehr mit dem Blockbuster-Bombast zu tun, für den das Comicfilm-Universum in den letzten Jahren bekannt war. Wer sich nicht auf die witzige Verspieltheit von WandaVision einlassen konnte, dürfte vor allem mit Frust und vielen offenen Fragen zurückgeblieben sein.

Nachdem die 3. Folge der MCU-Serie nochmal deutlichere Risse in der Fassade sichtbar gemacht hat, ist Folge 4 jetzt der bisher radikalste Richtungswechsel. Grandios greifen die Macher unsere größten Fragen auf, um sie diesmal direkt in den Figuren zu spiegeln und Antworten zu liefern.

Wenn ihr WandaVision Folge 4 noch nicht gesehen habt, seid ihr an dieser Stelle vor Spoilern gewarnt!

WandaVision Folge 4: Monica Rambeau taucht ab - und wir in die Rätsel der MCU-Serie ein

Wer das typische MCU-Feeling in WandaVision vermisst hat, kommt diese Woche voll auf seine Kosten. Gleich am Anfang der 4. Episode werden wir zeitlich in die Ereignisse von Avengers 4: Endgame geschleudert, nachdem der Schnipser von Thanos umgekehrt wurde.

Zu den zurückgekehrten Menschen gehört auch Monica Rambeau (Teyonah Parris), die in den ersten Folgen von WandaVision als Nachbarin Geraldine in der Sitcom-Welt gefangen war. Klar wird dadurch, dass WandaVision 3 Wochen nach dem Schnipser und ca. 7 Monate vor Spider-Man: Far from Home im MCU spielt.

Monica entpuppt sich als S.W.O.R.D.-Agentin, die in Zusammenarbeit mit dem FBI von außen in das kleine Städtchen Westview in New Jersey geschickt wird, das durch eine unsichtbare Energiekuppel von der Realität abgeschirmt wurde. Als sie sich der Barriere nähert, wird sie in die andere Welt hineingezogen und die Handlung der ersten 3 Folgen von WandaVision ereignen sich außerhalb unserer Realität.

Dabei schafft es Folge 4 der Serie, unsere Verwirrung und offenen Fragen direkt aufzugreifen. Hierfür gibt es ein Wiedersehen mit zwei alten Marvel-Bekannten:

FBI- und ehemaliger S.H.I.E.L.D.-Agent Jimmy Woo (Randall Park), der in Ant-Man and the Wasp darauf achtet, dass Scott nicht gegen seine Bewährungsauflagen verstößt.

(Randall Park), der in Ant-Man and the Wasp darauf achtet, dass Scott nicht gegen seine Bewährungsauflagen verstößt. Astrophysikerin Darcy Lewis (Kat Dennings), die in den Thor-Filmen mit Natalie Portmans Jane Foster befreundet war und die wir zuletzt in Thor 2: The Dark Kingdom gesehen haben.

Zusammen nehmen die beiden im Meta-Stil unsere Perspektive ein und verfolgen die Ereignisse der ersten WandaVision-Folgen genauso wie wir. In einer witzigen Szene sitzen Darcy und Jimmy vor einem alten Fernseher und stellen sich gegenseitig genau die Fragen, die uns wohl allen in den letzten Wochen durch den Kopf gegangen sind:



Warum sieht das alles aus wie eine alte Sitcom aus den 50ern? Warum springen Wanda und Vision, der doch eigentlich eh tot sein müsste, von Folge zu Folge fröhlich durch die Jahrzehnte? Und was zum Teufel steckt hinter all dem?

WandaVision Folge 4 verwandelt die MCU-Serie in ein Detektivspiel

Gelungen bringt die vierte Episode frischen Wind in die Serie, um die bisherigen Ereignisse in ein ganz neues Licht zu rücken. Der deutsche Titel Wir unterbrechen dieses Programm könnte kaum besser passen.

Endlich erfahren wir, dass die seltsamen Vorkommnisse und Zwischenfälle wie der kleine Spielzeughelikopter oder der schaurige Mann im Bienenkostüm Versuche von S.W.O.R.D. waren, aus der Realität in die Scheinwelt von Westview einzudringen und neue Infos zu sammeln.

Immer mehr Zivilist*innen sind nach und nach in der Illusion gefangen genommen worden, was eine Pinnwand mit realen Personen und ihren Fake-Sitcom-Persönlichkeiten daneben verdeutlicht.

Am Ende kehrt die 4. Folge nochmal zum Finale der vorherigen Episode zurück, nachdem Monica Rambeau aus Westview geschleudert wurde. Ganz am Schluss löst WandaVision dann noch eins der größten Rätsel: Bösewicht*in der MCU-Serie ist Wanda selbst, die hier alles kontrolliert und die Fäden in der Hand hält!



Aber eigentlich kann ich nach dieser Episode an nichts anderes mehr denken als die Bilder des toten Vision, der hier auch noch kurz in die Scheinwelt der Avengers-Heldin einbricht und morbiden Horror auslöst.

