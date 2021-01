Noch ein toter Avenger in WandaVision? So kann Quicksilver in Folge 4 zurückkehren

In der 3. Episode von WandaVision wird Scarlet Witchs toter Zwillingsbruder Pietro erwähnt. Bereitet das MCU die überraschende Rückkehr des Marvel-Helden Quicksilver vor?

Achtung, Spoiler für WandaVision Folge 3: Die MCU-Serie WandaVision hat in den ersten Folgen noch recht wenig von der eigentlichen Handlung preisgegeben. Aber wir sind uns sicher: Große Marvel-Twists und der bekannte Avengers-Wahnsinn stehen kurz bevor.

Am Ende der 3. Episode, Jetzt in Farbe, werden die Risse in Wandas heiler Sitcom-Welt sichtbar. Für einen kurzen und erschütternden Moment erinnert sie sich zurück an ihren toten Zwillingsbruder Pietro, der in Avengers 2 von Ultron getötet wurde. Was wird Wanda mit dieser Erkenntnis nun anfangen?

Pietro aka Quicksilver ist eine ikonische Marvel-Figur, die im MCU kaum wertgeschätzt wurde und nach nur einem Kurzauftritt direkt getötet wurde. WandaVision bietet nun die ideale Gelegenheit, diesen Marvel-Fehler zu korrigieren und Quicksilver zurückzubringen - vielleicht sogar mit einem neuen Gesicht.

MCU-Serie WandaVision: Kehrt Quicksilver von den Toten zurück?

Wanda musste in ihrem Leben bereits einige traumatische Verluste verkraften. Ihre Eltern wurden von einer Bombe in die Luft gesprengt als sie 10 Jahre alt war, dann verlor sie Pietro und schließlich musste sie den Tod ihres Partners Vision gleich zweimal miterleben.

© Marvel Studios Wanda und Pietro

Ob sie die heitere Realität im Stile einer Sitcom nun selbst erschaffen hat oder nicht: hier kann sie ihrem Trauma entfliehen. Vision ist wieder am Leben und sogar eine Familie kann sie mit ihm gründen. Dabei entstehen viele Elemente dieser Welt aus ihrem Unterbewusstsein - vor allem die Werbeclips voller MCU-Verweise.

Wenn Wanda also Vision von den Toten zurückholen kann, warum dann auch nicht ihren Bruder Pietro? Mit der Erwähnung seines Namens am Ende der 3. Folge könnte WandaVision nun seine Rückkehr vorbereitet haben.

Anstatt sich der Erinnerung dieses Verlustes hinzugeben, könnte sie ihn durch Magie einfach Teil ihrer Sitcom-Familie werden lassen und seinen Tod rückgängig machen, um dem traumatischen Gedanken zu entfliehen. Und Folge 4 ist der ideale Zeitpunkt dafür.

WandaVision in den 80ern: So kann Pietro aka Quicksilver zurückkehren

Mit der kommenden Folge wird WandaVision voraussichtlich wieder ein Jahrzehnt voranschreiten und den Stil der 80er Jahre-Sitcoms einatmen. Als großes Vorbild für die 80er-Episode soll die Comedyserie Family Ties (in Deutschland als Familienbande und Jede Menge Familie bekannt) dienen. Und nicht nur der Titel liefert eine Steilvorlage für Quicksilvers Auftritt.

Family Ties ist eine Familiensitcom aus den 80ern mit dem jungen Michael J. Fox in einer der Hauptrollen. Eine der bekanntesten Folgen der Serie ließ Tom Hanks als alkoholsüchtigen Onkel Ned auftreten. Was wäre also passender, als ein Überraschungsbesuch von Onkel Pietro bei seiner Schwester und ihrer Familie?

Noch hat Wanda die volle Kontrolle über ihre Comedy-Welt in Westview. Mit zwei toten Marvel-Helden an ihrer Seite könnte das Realitäts-Gebilde aber bald zum Einsturz gebracht werden.

Die Trailer zu WandaVision haben bisher kaum Material aus der kommenden 80er-Jahre-Folge gezeigt. Und auch der Presse wurden im Vorfeld nur 3 Episoden zu Verfügung gestellt - etwa, um einen Riesen-Spoiler aus der 4. Folge zu vermeiden?

Quicksilvers MCU-Rückkehr dank WandaVision: Aber welcher soll es sein?

Sollte Quicksilver zurück ins MCU kehren, stellt sich auch die Frage, wer diesen Part denn übernehmen könnte. In den vergangenen Jahren konnten Marvel-Fans gleich zwei Quicksilvers auf der großen Leinwand bestaunen. Während Aaron Taylor-Johnson im MCU einen unverdient kurzen Auftritt hatte, begeisterte Evan Peters in den X-Men-Filmen als rasanter Mutant.

© Disney Quicksilver im X-Men-Universum

Auf den ersten Blick scheint ein Auftritt von Evan Peters unmöglich, der durch unbestätigte Gerüchte schon seit einigen Monaten Teil wilder Fan-Theorien ist. Waren doch bisher die X-Men von Fox und das MCU strikt voneinander abgegrenzt.

Das Marvel Cinematic Multiversum könnte es aber möglich machen. Demnächst soll in Spider-Man 3 das MCU eskalieren und Charaktere aus verschiedenen Film- und Serien-Universen sollen zusammenfinden. WandaVision könnte schon jetzt den Startschuss für das Multiversum geben und so zugleich einen Weg finden, um die X-Men ins MCU zu bringen.

Ob Quicksilver wirklich zurück ins MCU kehrt? Das wird sich hoffentlich in Folge 4 klären, die am kommenden Freitag auf Disney+ erscheint. Und sollte Pietro in dieser Folge nicht auftauchen, bietet sich immer noch die Möglichkeit für eine Rückkehr in der darauffolgenden 90er-Episode.

Diese könnte meinem Wunsch nach Evan Peters' MCU-Einstand tatsächlich wahrmachen und zugleich auf geniale Art auf die bekanntesten Sitcom-Cast-Wechsel der 1990er Jahre verweisen: Erinnert ihr euch noch an die doppelte Tante Vivian aus Der Prinz von Bel-Air? Und an das Becky-Wechselspiel in Roseanne?

Glaubt ihr, dass Quicksilver in WandaVision auftreten könnte? Und welchen Pietro würdet ihr lieber sehen: Aaron Taylor-Johnson oder Evan Peters?