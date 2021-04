Endlich wieder Action mit Angelina Jolie: Knallharter Trailer entfesselt ein wahres Inferno

Wer auf der Suche nach dem nächsten Action-Hit ist, sollte definitiv einen Blick in den Trailer von Taylor Sheridans They Want Me Dead mit Angelina Jolie werfen.

They Want Me Dead entfacht als Actionthriller jetzt schon unsere Vorfreude, wenn Angelina Jolie im ersten Trailer vor zwei Killern durch die brennende Wildnis flüchtet, um einen Jugendlichen zu beschützen. Taylor Sheridan-Fans wissen, dass hier Hochspannung garantiert ist und die Besetzung weiß auch zu überzeugen.

Schaut euch den OV-Trailer zu They Want Me Dead an (oben auf Deutsch)

Those Who Wish Me Dead - Trailer (English) HD

Worum geht es in They Want Me Dead?

Im actionreichen Survival-Thriller They Want Me Dead wird ein 14-jähriger Junge Zeuge eines Mordes. Die zwei Killer wollen auch ihm den Garaus machen, doch er kann in den Wald flüchten. Die zwei Auftragsmörder heften sich an seine Fersen und lösten zur Ablenkung einen Waldbrand aus. Sie haben jedoch nicht damit gerechnet, dass ihr Opfer Hilfe von einer Survival-Expertin (Angelina Jolie) erhält.

Die Fakten: Wann kommt They Want Me Dead und mehr

Wann kommt They Want Me Dead ins Kino? They Want Me Dead (im Original: Those Who Wish Me Dead) soll nach aktuellem Stand am 13. Mai 2021 starten. Der deutsche Kinostart kann sich in Pandemie-Zeiten aber leicht nochmal verschieben.



Wer gehört zur Besetzung von They Want Me Dead? Der junge Hauptdarsteller Finn Little ist hierzulande noch eher unbekannt. Dafür hat er aber Angelina Jolie (Wanted, Maleficent) und Jon Bernthal (Marvels Punisher, The Walking Dead) an seiner Seite. Verfolgt wird er von Aidan Gillen (Game of Thrones) und Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road, X-Men: Zukunft ist Vergangenheit).



© Warner They Want Me Dead: Angelina Jolie im Feuer

Wer steckt hinter They Want Me Dead? Fans spannender Actionthriller in der atemberaubenden Natur der USA dürfte Regisseur Taylor Sheridan mittlerweile ein Begriff sein. Er inszenierte Wind River und die Serie Yellowstone und schrieb die Drehbücher zu Erfolgen wie Sicario und Hell or High Water.

They Want Me Dead ist etwas für Fans von: No Way Out - Gegen die Flammen sowie Salt und Sicario 1 & 2.

