Enttäuschung für Horror-Fans: Prequel zu legendärer Slasher-Filmreihe steht vor dem selben Problem wie Star Trek

Die Prequel-Serie zum Horror-Franchise Freitag der 13. soll die Geschichte von Jason Voorhees erzählen, hat aber seinen Showrunner verloren. Was aber, in Anbetracht des Aussteigers, kaum überraschend ist.

Es war Halloween 2022, als der NBC-Streamingdienst Peacock eine Prequel-Serie zum langjährigen Horror-Franchise Freitag der 13. in Auftrag gab. Das Projekt mit dem Titel Crystal Lake wurde mit einigem Interesse von Slasher-Fans aufgenommen, da zwei hochangesehene Namen an das Projekt gebunden waren.

Hannibal-Showrunner Bryan Fuller und die Elevated-Horror-Schmiede A24 sollten die Jason Voorhees-Serie in Angriff nehmen und entwickelten sie in den letzten anderthalb Jahren. Doch mit Fuller an Bord war eigentlich klar, was als Nächstes passiert.

Horror-Serie über Jason aus Freitag der 13. braucht einen neuen Showrunner

Bryan Fuller, den man auch für das kurzlebige Pushing Daisies und American Gods kennt, ist mittlerweile bekannt dafür, prestigeträchtige Projekte in ihren Anfangsstadien als Chefautor zu begleiten ... nur um dann vor dem Serienstart auszusteigen. Kreative Differenzen werden meist als Grund genannt.

Das war beispielsweise im Fall von Star Trek: Discovery und der Interview with the Vampire-Serie der Fall. Mit einem Eintrag auf Instagram erklärt Fuller nun:

Klassischen Horror zu adaptieren ist etwas, mit dem ich etwas Erfahrung habe. Diese Serien benötigen eine Vision, die sich abhebt und transformiert und gleichzeitig abliefert, was das Publikum erwartet, nämlich ein ambitioniertes und riskantes Vorhaben. Dafür braucht es Leute, die mit mir ins kalte Wasser springen. Wenn es funktioniert, wie bei Hannibal, kann das Ergebnis für die Geschichtenerzähler und das Publikum eindrucksvoll sein.

Weiter hebt Fuller die Arbeit mit seinem Hannibal Co-Producer Jim Danger Gray hervor und rechtfertigt seinen Ausstieg aus der Jason-Serie:

Aus Gründen jenseits meiner Kontrolle, hat A24 sich dazu entschlossen, einen anderen Weg mit dem Material einzuschlagen. Wir hoffen, das finale Produkt wird etwas sein, das Fans von Freitag der 13. auf der ganzen Welt genießen können.

Am Projekt beteiligt sind laut Deadline nach wie vor Victor Miller, der Drehbuchautor des Originalfilms, Marc Toberoff und Producer Rob Barsamian.

Apropos Hannibal: Wird es mehr von der Horror-Serie geben?

Seit dem ambivalenten Ende der 3. Hannibal-Season hoffen Fans auf eine 4. Season mit Mads Mikkelsen und Hugh Dancy als Hannibal Lecter und Will Graham. Im Interview mit Business Insider meinte der Hannibal-Darsteller erst vor Kurzem:

Es ist kein Geheimnis, dass alle, die Teil des Casts waren, und Bryan dazu zurückkommen wollen. Es muss aber früher als später passieren, weil wir schließlich nicht jünger werden. Die Story selbst kann springen und einen Lücke haben, das ist in Ordnung. Es geht nur darum, eine Heimat dafür zu finden, aber da gibt es gerade nichts Konkretes.

Damals wurde die Hannibal-Serie von NBC ausgestrahlt, was aufgrund der grenzwertigen und blutigen Story eine extrem ungewöhnliche Sendeheimat für das Projekt war.