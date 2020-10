Der beste Freitag der 13.? Alle 12 Filme der Slasher-Horror-Reihe im Ranking

Jason Voorhees ist einer den ikonsichsten Killer des Horrorgenres, der in 12 Filmen seine Opfer brutal abmetzelt. Aber welche Filme der Freitag der 13.-Reihe lohnen sich wirklich?

Generationen von Horrorfans können Hockeymasken nicht ansehen, ohne an den ikonischen Serienkiller Jason Voorhees zu denken. Kaum ein Horror-Franchise definierte die 80er Jahre sowie das Slasher-Genre so sehr wie die Freitag der 13.-Reihe. Über 12 Filme schnetzelten sich 10 Jason-Darsteller durch alle erdenklichen Mordszenarien vom abgelegenen Feriencamp bis hoch in den Weltraum.

Halloween steht vor der Tür und was gibt es besseres im Herbst, als sich mit den Klassikern des Horrorgenres ordentlich zu gruseln, wie den 12 Filmen des Slasher-Franchise rund um Jason Voorhees. Aber lohnen sich wirklich alle? Unser Video-Redakteur Yves hat für euch in einem Ranking die besten Freitag der13.-Filme ausfindig gemacht.

Der beste Freitag der 13.? Hier gibt es unser Video-Ranking zur Slasher-Reihe mit Jason Voorhees

Wir ranken alle Freitag der 13. JASON Filme! | Ranking





Freitag der 13. - Alle Filme in chronologischer Reihenfolge

Regisseur Sean S. Cunningham begründete 1980 das definierende Franchise mit seinem Slasherfilm Freitag der 13.. Insgesamt acht Filme entstanden in nur einem Jahrzehnt bis die Reihe und der klassische Slasherfilm 1993 ein jähes Ende fanden. Einen Weltall-Ausflug und ein Crossover später wurde das Franchise 2009 schließlich mit einem Remake neu gestartet.

Seit nun mehr als 11 Jahren ist es still um das Freitag der 13.-Franchise geworden - zumindest in Filmform. Langwierige Rechtsstreits verhindern eine Fortsetzung oder gar noch einen Neustart der Reihe. Solange dieser Disput noch besteht, müssen Fans noch eine Weile auf eine weiteres Horror-Blutbad mit Jason warten.

Welcher ist euer Lieblingsfilm aus der Freitag der 13.-Reihe?