Epischer erster Trailer zu neuer Star Wars-Serie: Boba Fett schließt direkt an The Mandalorian an

Kurz vor Ende des Jahres bekommt die Star Wars-Kultfigur Boba Fett ihre eigene Serie auf Disney+. Der erste Trailer knüpft nahtlos an den wuchtigen Blockbuster-Stil von The Mandalorian an.

Für viele Star Wars-Fans hat The Mandalorian nach der umstrittenen Sequel-Trilogie den Ruf des Kult-Franchises ein Stück weit gerettet. Die Beliebtheit der Disney+-Serie hat auch der Mäusekonzern erkannt und viele weitere Star Wars-Serien angekündigt. Das ganze Star Wars-Universum bei Disney+ im Abo entdecken *

Eine davon ist das The Mandalorian-Spin-off Star Wars: Das Buch von Boba Fett, das sich um den Kult-Kopfgeldjäger aus dem Sci-Fi-Universum dreht. Jetzt gibt es den ersten Trailer zur Disney+-Serie, der alle The Mandalorian-Fans direkt begeistern dürfte. Boba Fett-Serie knüpft an Ende von The Mandalorian Staffel 2 an In einer Post-Credit-Szene im Finale der 2. Staffel The Mandalorian haben wir schon gesehen, wie Boba Fett (Temuera Morrison) gemeinsam mit seiner Begleiterin Fennec Shand (Ming-Na Wen) den Palast des Verbrecherfürsten Jabba the Hutt erobert und den Thron für sich beansprucht hat. In der neuen Disney+-Serie geht es für Boba jetzt darum, sich in der Unterwelt auf Tatooine zu behaupten. Schaut hier den ersten Trailer zu Star Wars: Das Buch von Boba Fett: The Book of Boba Fett - Trailer 1 (English) HD Wie der erste Trailer beweist, kommt auch die Boba Fett-Serie nach The Mandalorian im fetten Blockbuster-Stil daher und begeistert Star Wars-Fans mit Sci-Fi-Spektakel. Dabei spielt die Serie weiterhin nach den Ereignissen von Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Zum Weiterlesen: 5 Mal Star Wars bei Disney+: 2022 wird das ultimative Jahr für alle Fans von The Mandalorian und Co.

Die erste Staffel von Star Wars: Das Buch von Boba Fett soll 8 Episoden umfassen. Die erste Folge kommt am 29. Dezember 2021 zu Disney+. Alle weiteren Episoden werden dann Woche für Woche veröffentlicht. Podcast: Alle neue Star Wars-Serien im Überblick Das Star Wars-Universum wird auf Disney+ aufgebaut. Zahlreiche neue Projekte erwarten uns in den nächsten Jahren. Im dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber haben wir die einzelnen Serien für euch aufgeschlüsselt.

Wie findet ihr den ersten Trailer zur Boba Fett-Serie?