Er begeisterte Fans mit Star Trek-Finale und verdiente sich damit das Kommando der neuen MCU-Serie

Marvel-Chef Kevin Feige holte sich für die kommende Vision-Serie den letzten Showrunner von Star Trek: Picard an Bord. Staffel 3 fand er so smooth wie eine Tasse Earl Grey-Tee.

Während Trekkies sich auf den Section 31-Film, die neue Starfleet Academy-Serie und neue Staffeln etablierter Formate gefasst machen, fiebern Marvel-Fans unter anderem Agatha All Along und Vision entgegen – beides Spin-offs der gefeierten Serie WandaVision.

Zwischen den beiden Franchises gibt es allerdings eine ungeahnte Verbindung, denn hätte Marvel-Boss Kevin Feige die dritte Season von Star Trek: Picard nicht so gefeiert, würde die Vision-Serie ganz anders aussehen.

Kevin Feige heuerte Picard-Showrunner Terry Matalas für die Vision-Serie an, weil er ein Fan ist

Terry Matalas übernahm den Chefautor-Posten für die dritte und letzte Picard-Staffel, die Fans nach zwei eher experimentellen Seasons nostalgische Vertrautheit lieferte. Wie Feige im Interview mit Inverse zu Protokoll gab, war das genau das, wonach er suchte:

Daher kannte ich ihn. Durch seine unglaubliche Arbeit an Picard Staffel 3. Ich sagte mir: Das ist umwerfend. Ich hab keine Ahnung, wie das überhaupt existiert. Lasst mich herausfinden, wer das gemacht hat.

Die Picard-Finalstaffel brachte nicht nur die altbekannte Crew aus Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert wieder zusammen, sondern exhumierte auch die beliebte Enterprise-D sowie die Borg-Königin aus dem beliebtesten Next Generation-Kinofilm als ultimative Gegenspielerin.

Disney+ White Vision

Für Matalas war das nicht der erste Ausflug in die Science-Fiction. Einen Namen machte er sich zuvor mit 12 Monkeys, einer Serienversion des gleichnamigen Zeitreiseklassikers. Auch war er an der Neuauflage von MacGyver beteiligt.

Was hat es mit der Vision-Serie von Disney+ auf sich?

Für die 2026 bei Disney+ eingeplante Vision-Serie kehrt Paul Bettany in der Titelrolle zurück und sogar Elizabeth Olsen aka Wanda Maximoff soll erneut auftauchen. Der Android Vision starb erstmals im Infinity War und danach noch mal in WandaVision, wurde aber als geisterhafte Kopie White Vision wiederbelebt, was ein Ansatz für die neue Serie sein könnte.

Vorher gibt es aber ein Wiedersehen mit der von Kathryn Hahn gespielten Hexe Agatha Harkness, deren Miniserie Agatha All Along schon am 18. September 2024 bei Disney+ heraufbeschworen wird.

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im August bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im August, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Serien-Highlights im August umfassen Staffel 2 der Herr der Ringe-Serie ebenso wie das Netflix-Finale von The Umbrella Academy. Außerdem kehrt mit The Bear eine der besten Serien der letzten Jahre zurück und Batman sowie der Terminator mische den Monat ebenfalls auf.