Er gilt als einer der besten Filme aller Zeiten und wurde tausendfach kopiert – viel zu wenige wissen, dass man ihn jetzt kostenlos streamen kann

Vor 63 Jahren revolutionierte ein Film die internationale Kinobranche wie kein zweiter. Jetzt gibt es das Meisterwerk einer Regie-Legende kostenlos in der ARD Mediathek.

Es gibt kaum einen Film, um den die Filmgeschichte so sehr kreist wie Außer Atem von Jean-Luc Godard. Das bekannteste Werk der französischen Nouvelle Vague trat eine Kino-Revolution los, deren Nachbeben noch 63 Jahre später zu spüren sind.

Es inspirierte etliche Filme wie Hexenkessel von Martin Scorsese, Chungking Express von Wong Kar-wai oder Stranger Than Paradise von Jim Jarmusch. Jetzt könnt ihr das Meisterwerk kostenlos in der ARD Mediathek streamen.

In der ARD Mediathek: Außer Atem revolutionierte die Filmgeschichte

Oberflächlich betrachtet ist Außer Atem eine Gangsterklamotte. Der Kleinkriminelle Michel (Jean-Paul Belmondo) versteckt sich bei der jungen Amerikanerin Patricia (Jean Seberg), nachdem er einen Polizisten erschossen hat. Gemeinsam planen sie die Flucht nach Italien, die sie beide nie antreten werden.

Arthaus/Studiocanal Jean-Paul Belmondo und Jean Seberg in Außer Atem

Godard und Zeitgenossen wie François Truffaut wollten das angestaubte Kino der Nachkriegszeit mit rasanten, jungen, authentischen Straßengeschichten aus dem Vorführraum verbannen. Außer Atem schlug international ein wie eine Bombe.

Godard stellte sich auf 1000 Arten gegen die althergebrachten Methoden seiner Zeit. Er verwendete Laiendarsteller, verschmähte Studioaufnahmen und künstliches Licht und nutzte völlig neuartige Techniken wie den sogenannten Jump Cut.

Kein Wunder also, dassund als bedeutendes Werk der Filmgeschichte gilt. Er startete außerdem die Karrieren von Belmondo und Seberg, die zu gefeierten Stars der 60er Jahre werden sollten.

