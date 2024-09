Er hat den besten Harry Potter-Film gedreht: Jetzt kehrt er mit einem 6-Stunden-Epos zurück, das in 14 Tagen startet (und kaum jemand weiß es)

Alfonso Cuarón ist einer der besten Regisseure unserer Zeit – und hat schon ewig keinen neuen Film mehr ins Kino gebracht. Nun kündigt sich endlich sein nächstes Großprojekt an.

Sechs Jahre sind vergangen, seitdem Alfonso Cuarón den meisterhaften Roma bei Netflix abgeliefert hat. Davor inszenierte er den atemberaubenden Survival-Thriller Gravity und das dystopische Sci-Fi-Epos Children of Men, ganz zu schweigen vom besten Teil der Harry Potter-Reihe, Harry Potter und der Gefangene von Askaban.

In den vergangenen Jahren ist es jedoch überraschend ruhig um den mexikanischen Filmemacher geworden. Hat er mit Roma etwa alles erzählt, was er als Künstler noch zu sagen hatte? Wo ist der nächste Geniestreich des begnadeten Regisseurs, der uns seit drei Dekaden mit verblüffenden Plansequenzen in den Bann zieht?

Harry Potter 3-Regisseur Alfonso Cuarón meldet sich nach sechs Jahren Pause mit der Miniserie Disclaimer zurück

Keine Angst: Wir haben Cuarón nicht als filmische Kraft verloren. Erst vor wenigen Wochen war er bei den Filmfestspielen von Venedig zu Gast und stellte sein jüngstes Werk vor. Es handelt sich um die Miniserie Disclaimer, die unter dem Dach von Apple TV+ entstanden ist. Jetzt gibt es einen umfangreichen Einblick in das Projekt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Dislcaimer schauen:

Disclaimer - Trailer (Deutsch) HD

Disclaimer basiert auf dem gleichnamigen Roman von Renée Knight, der von Cuarón in sieben Episoden adaptiert wurde, die zusammen eine Lauflänge von rund knapp sechs Stunden haben. Erzählt wird die Geschichte der investigativen Journalistin Catherine Ravenscroft (Cate Blanchett), die bereits viele Preise für ihre Arbeit bekommen hat.

Catherine deckt die Lügen anderer Menschen auf – und das sehr erfolgreich. Doch plötzlich gerät sie selbst ins Visier schwerer Vorwürfen, die sich in Form eines Romans in ihrem Briefkasten einfinden. Der Autor: unbekannt. Doch er weiß jede Menge über Catherines Vergangenheit und breitet diese in seinem Buch im Detail aus.

Ehe sich Catherine versieht, steht ihr eben noch so geordnetes und erfolgreiches Leben auf dem Kopf. Sie sieht sowohl die Beziehung zu ihrem Mann Robert (Sacha Baron Cohen) als auch zu ihrem Sohn Nicholas (Kodi Smit-McPhee) in Gefahr. Jetzt versucht sie herauszufinden, wer hinter dem Roman steckt, der ihre Fehler offenbart.

Ausgehend vom Trailer erwartet uns ein packender Psycho-Thriller voller menschlicher Abgründe, der mit richtig starken Bildern aufwartet. Cuarón, der alle Folgen geschrieben und inszeniert hat, arbeitet hier mit zwei grandiosen Kameramännern: Emmanuel Lubezki (The Tree of Life) und Bruno Delbonnel (Inside Llewyn Davis).

Wann startet Disclaimer bei Apple TV+?

Nach der Venedig-Premiere Ende August steht nun der Streaming-Start von Dislcaimer vor der Tür. Am 11. Oktober 2024 werden die ersten beiden Episoden bei Apple TV+ veröffentlicht. Die übrigen fünf Kapitel der Miniserie folgen danach im Wochentakt jeden Freitag. Das Finale erscheint am 15. November 2024.