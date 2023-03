"Er hat so viel durchgemacht": Brendan Fraser vollendet das emotionalste Comeback seit Jahren mit einem Paukenschlag

Hollywood hat Brendan Fraser fast gebrochen. Aber nur fast. Nach jahrzehntelangem Kampf hält er den Oscar in der Hand und das ganze Internet freut sich mit ihm.

Es ist das Comeback des Jahrzehnts: Brendan Fraser erfuhr vor 20 Jahren sexuelle Nötigung, wurde aus Hollywood gedrängt, hatte emotional und mental zu kämpfen und arbeitete sich mit einer Performance sondergleichen wie aus dem Nichts zum Oscar-Gewinn.

Oscar für Brendan Fraser: Das Comeback unseres Kindheitshelden vereint das Internet

Nach George - Der aus dem Dschungel kam und Die Mumie war Brendan Fraser zur Jahrtausendwende einer der größten Kino-Stars überhaupt. Im Jahr 2003 wurde Philip Berk, der damalige Präsidenten der HFPA, Brendan Fraser gegenüber sexuell übergriffig. Aufgrund der traumatisierenden Nötigung und der Ignoranz der gesamten Industrie demgegenüber zog sich Brendan Fraser zurück.

20 Jahre später folgt ein Comeback für die Geschichtsbücher: Seit Monaten wird Fraser für seine fulminante Performance in The Whale von Darren Aronofsky gefeiert und räumt einen Preis nach dem nächsten ab. Nicht nur ist der Film höchst emotional, auch Fraser selbst vergießt nicht gerade wenige Tränen in Interviews und Dankesreden – und entlockt selbst hartgesottenen Zyniker:innen glasige Augen.

Nach kurzem Zittern auf den letzten Metern des Oscar-Rennens ist der Coup perfekt. Der Kindheitsheld aller Millennials nimmt den begehrten Preis der Academy als Bester Hauptdarsteller entgegen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Alle Millennials erinnern sich daran, mit welcher Freude sie vor 20 Jahren auf dem Sofa saßen und Die Mumie geguckt haben.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Zittern in seiner Stimme zu hören, hat mich kalt erwischt. Diesen Schauspieler zu sehen, der mich durch die Kindheit und frühe Jugendzeit begleitet hat. Der eine harte Zeit durchgemacht hat und sich jetzt an die Spitze gesetzt hat, lässt niemanden kalt.

Brendan Fraser ist selbstredend das Highlight der diesjährigen Oscar-Verleihung.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch nicht nur Fraser hat ein geniales Comeback hingelegt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das großartigste Comeback in der Kinogeschichte

Nach allem, was Fraser in den vergangenen Jahren durchmachen musste, ist der Oscar-Moment extrem berührend.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Everything Everywhere All at Once-Nebendarsteller Ke Huy Quan und Brendan Fraser haben eine gemeinsame Vergangenheit:



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Brendan Fraser und Ke Huy Quan, 1992 und 2023.

Nicht nur bei der Oscar-Verleihung fand Brandon Fraser wichtige Worte. Sein Comeback macht Mut in schweren Zeiten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Viele Fans und Oscar-Zuschauer:innen hatten nur ein einziges GIF, das sie posteten und es war immer dasselbe:



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Seinen Auftritt in Scrubs halten wir selbstverständlich in Ehren:



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

The Whale mit Brendan Fraser und Stranger Things-Star Sadie Sink könnt ihr aktuell im Kino sehen.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.