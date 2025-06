"Er ist bereit": The Rookie-Star spricht aus, was alle für Staffel 8 hoffen

The Rookie begeistert Millionen von Fans vor allem mit einer Sache: Tim und Lucy. Die beiden Polizist:innen und ihre On-Off-Beziehung wird uns auch in Staffel 8 begleiten.

Melissa O'Neil und Eric Winter sind als Lucy Chen und Tim Bradford schon seit Jahren das Highlight von The Rookie . Klar begeistern uns auch Duos wie Detective Harper ( Mekia Cox ) und Detective Lopez ( Alyssa Diaz ). Aber die Chemie vonist unbestreitbar ein Grund, warum wir jede Woche einschalten.

Jetzt gibt es einen neuen Happen Information, wie es mit den beiden in Staffel 8 weitergeht.

Tim "ist bereit" für Lucy in The Rookie Staffel 8

Wie wir euch bereits vor einigen Tagen berichteten, will Serien-Macher Alexi Hawley die beiden Charaktere in The Rookie Staffel 8 nicht weiter quälen. Zwischen Tim und Lucy ist seit ihrem ersten Kuss in Staffel 4 so einiges passiert – von Flirtereien, über Beziehung zur großen Chenford-Trennung und Wiederannäherung. Zuletzt endete Staffel 7 damit, dass Lucy in die Nachtschicht musste – natürlich genau in dem Moment, in dem die beiden wieder zusammenkommen. Jetzt steht ihnen ein konträrer Biorhythmus im Weg.

Doch Alexi Hawley sieht eine rosige Zukunft für die beiden Turteltauben und Lucy-Darstellerin Melissa O'Neil unterstreicht das mit ihrer neusten Aussage:

[Tim] will die Beziehung auf jeden Fall voranbringen. Und wir haben von Showrunner Alexi Hawley gehört, dass er bereit ist, die Dinge anzupacken. Ja, das ist er.

Der große Cliffhanger von Staffel 7 passt dazu. Denn Tim ist es, der Lucy vorschlägt, bei ihm einzuziehen, um das ganze Hickhack der letzten Jahre endgültig aus dem Weg zu schaffen. Er war es, an dem die Beziehung scheiterte und er will es wiedergutmachen. Eine Antwort kriegt er allerdings nicht, weil Lucy einschläft und seine Frage nicht hört. "Fortsetzung folgt", meint Tim und diese Fortsetzung sehen wir, wenn Staffel 8 im Frühjahr 2026 startet.

Podcast-Tipp zu The Rookie: Warum die Serie so beliebt ist

Ihr schaut The Rookie, aber habt ihr euch schonmal gefragt, warum das auch Millionen anderer Leute tun? Hört unsere Podcast-Folge:

In dieser Episode von Streamgestöber erklären wir, warum The Rookie so extrem erfolgreich ist. Was macht The Rookie im Vergleich zu den NCIS', FBIs und SWATs dieser TV-Welt so originell? Und welchem Problem kann es trotzdem nicht entrinnen?