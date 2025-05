Er ist der neue Tom Selleck: Blue Bloods-Ableger besetzt Ghostbusters-Star in Hauptrolle

Das neue Blue Bloods-Spin-off mit Donnie Wahlberg startet noch dieses Jahr. Jetzt wurde ein neuer Hauptdarsteller verkündet, der praktisch Tom Selleck 2.0 spielt. Alle Ghostbusters-Fans kennen ihn.

Nach dem definitiven Ende der Hauptserie wird Blue Bloods - Crime Scene New York dieses Jahr mit einem neuen Ableger fortgesetzt. Das Spin-off mit dem Titel Boston Blue wird Donnie Wahlberg als New Yorker Detective Danny Reagan zurückbringen. Daneben dreht sich die Story auch um neue Figuren. Jetzt wurde offiziell verkündet, welcher Star das nächste Familienoberhaupt nach Tom Selleck spielt.

Ghostbusters-Star Ernie Hudson spielt neues Familienoberhaupt im Blue Bloods-Spin-off

Wie Deadline berichtet, übernimmt Ernie Hudson in Boston Blue eine Hauptrolle. Der Schauspieler ist vor allem durch seine Figur des Winston Zeddemore im Ghostbusters-Franchise bekannt. Zuletzt spielte er den Charakter erneut im aktuellsten Teil der Reihe Ghostbusters: Frozen Empire.

In der neuen Blue Bloods-Serie verkörpert Hudson das Familienoberhaupt der neuen Hauptfigur Detective Lena Silver (Sonequa Martin-Green), mit der Danny Reagan als Neuzugang beim Boston Police Department zusammenarbeitet.

Der Ghostbusters-Star verkörpert den Patriarchen Reverend Peters, der als Priester einer historischen Baptistenkirche in Boston hochangesehen ist. Als Großvater von Lena Silver kann er jetzt schon als eine Art Tom Selleck 2.0 angesehen werden.



Wann startet das Blue Bloods-Spin-off Boston Blue?

Der Ableger soll im Herbst 2025 bei CBS in den USA starten und den gewohnten Sendeplatz der Hauptserie einnehmen. Infos zu einem deutschen Start von Boston Blue gibt es derzeit noch nicht. Vermutlich startet das Spin-off hierzulande irgendwann 2026 zuerst bei Sky/WOW im Stream.

