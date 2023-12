Er kostete 300 Millionen: Bei Disney+ startet heute der größte Abenteuer-Film des Jahres

Bei Disney+ ist ab sofort der Abschluss einer legendären Blockbuster-Reihe verfügbar. Wer den Film im Kino verpasst hat, kann sich auf Action-Bombast und große Emotionen freuen.

Auf einen der am heißesten erwarteten Kinostarts des Jahres folgt heute einer der am heißesten erwarteten Streaming-Starts: Indiana Jones und das Rad des Schicksals ist ab sofort im Abo von Disney+ verfügbar.

Der Abschiedsblockbuster mit Harrison Ford erhielt gemischte Kritiken, die emotionale Tragweite und die aufwendige Inszenierung machen ihn aber zum Pflichtprogramm für Indiana Jones- und Abenteuer-Fans. Das Budget soll laut Variety rund 300 Millionen US-Dollar verschlungen haben, womit Indy 5 einer der teuersten Filme der Geschichte ist.

Indiana Jones 5 bei Disney+ streamen Deal Zum Stream

Endgültiger Abschied: Darum geht es in Indiana Jones 5

Die Geschichte beginnt 1944 im Zweiten Weltkrieg. Indy (Harrison Ford) befindet sich mit seinem Kollegen Basil Shaw (Toby Jones) auf einer geheimen Mission in den Alpen, um die Lanze des Longinus vor den Nazis zu bergen. Doch der Wissenschaftler Jürgen Voller (Mads Mikkelsen) entdeckt ein mächtigeres Artefakt: das Rad des Schicksals.

Zeitsprung ins Jahr 1969: Für den altmodischen Dr. Henry Jones Jr. interessiert sich niemand mehr. Doch dann platzt seine Patentochter Helena Shaw (Phoebe Waller-Bridge) in den Film und verwickelt Indy in ein aufregendes Abenteuer, in dem die Ereignisse der Vergangenheit und Gegenwart zusammenlaufen.

Kein Zurück mehr: Schon vor Das Rad des Schicksals hatte sich Harrison Ford in zwei Filmen von seiner vielleicht größten Rolle verabschiedet: Auf den Trilogie-Abschluss Der letzte Kreuzzug folgte 2008 das Comeback in Das Königreich des Kristallschädels. Nach Das Rad des Schicksals gibt es aber definitiv kein Zurück mehr. Darauf legte sich der inzwischen 81 Jahre alte Ford fest. Für die letzten Minuten des Films solltet ihr also Taschentücher bereitlegen.

Mehr zum Thema:

Podcast: Die 10 besten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon und Co.

Was sind die besten Filme, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon und Co. veröffentlicht wurden? Wir blicken zurück auf das Streaming-Jahr 2023 und stellen euch die besten filmischen Begegnungen vor, die wir 2023 bei einem Streaming-Dienst hatten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein eiskalter Killer, eine Schlange im Bett und eine Alien-Invasion, bei der kaum ein Wort gesprochen wird. Sogar die Highschool-Version von Fight Club hat es unter die 10 besten Streaming-Filme 2023 geschafft.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.