"Ich habe ein bisschen geweint": Game of Thrones-Star Emilia Clarke hat fast eine MCU-Ikone überfahren

In der neuen MCU-Serie Secret Invasion ist neben Samuel L. Jackson als Nick Fury auch Game of Thrones-Star Emilia Clarke dabei. Am Set hat sie ihren Co-Star fast mit dem Auto erfasst.

Mit Secret Invasion ist gerade die erste MCU-Serie 2023 bei Disney+ angelaufen. Darin muss Samuel L. Jackson in seiner Paraderolle als Nick Fury gegen eine Skrull-Invasion auf der Erde ankämpfen. Mit dabei ist auch Game of Thrones-Star Emilia Clarke als menschlich getarnte Skrull G'iah. Wie sie jetzt enthüllte, hat die Daenerys Targaryen-Darstellerin am Set fast einen schweren Unfall mit Jackson verursacht. Emilia Clarke hat MCU-Star Samuel L. Jackson fast überfahren Im Interview mit Yahoo Entertainment sprach die Schauspielerin über einen unangenehmen Zwischenfall beim Dreh von Secret Invasion. Dabei musste sie einen alten russischen Lada steuern, den sie mit dem Fahren eines Traktors vergleicht. In einem Moment hat sie dann beschleunigt statt zu bremsen, wobei sich Samuel L. Jackson vor dem Fahrzeug befand. Zum Weiterlesen: Hat Secret Invasion diese Marvel-Hauptfigur wirklich getötet? Ein 9 Jahre alter MCU-Twist macht Hoffnung

Auch wenn nichts Schlimmeres passiert ist und Jackson laut Clarke sehr verständnisvoll reagiert haben soll, fiel ihre Reaktion ziemlich emotional aus: Dann habe ich ein bisschen geweint und jemand anderes ist für mich gefahren. Die erste Folge der neuen MCU-Serie Secret Invasion ist bei Disney+ im Abo verfügbar. Jeden Mittwoch wird eine weitere Episode der insgesamt sechsteiligen Serie veröffentlicht.

Hört auch unseren Podcast zu Secret Invasion: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung In dieser Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber stellen wir die ersten beiden Folgen von Secret Invasion auf den Prüfstand und klären unter anderem die Fragen: Funktioniert der ernste und brutale Ton des MCU-Thrillers? Welche neuen und alten Figuren begeistern bisher am meisten? Und war das Ende von Folge 1 wirklich so schockierend?