Er spielte Blades Mentor & brillierte in 2 absoluten Western-Klassikern: Kris Kristofferson ist tot

Schauspiel-Star und Country-Sänger Kris Kristofferson war unter anderem durch Rollen im Western-Genre und als Mentor von Wesley Snipes' Blade bekannt. Jetzt ist er im Alter von 88 Jahren verstorben.

Viele Film-Fans dürften den amerikanischen Schauspieler Kris Kristofferson durch Auftritte in diversen Western wie Pat Garrett jagt Billy the Kid und Heaven's Gate – Das Tor zum Himmel kennen. Ein jüngeres Publikum dürfte sich an ihn vor allem durch seine Rolle als Blades Mentor Whistler in den Wesley Snipes-Filmen erinnern. Jetzt ist Kristofferson, der auch eine erfolgreiche Karriere als Country-Musiker hatte, laut dem Hollywood Reporter gestorben.

Kris Kristofferson hatte seinen Durchbruch als Musiker

Kristofferson wurde am 22. Juni 1936 in Texas geboren. Da sein Vater ein General beim Militär war, sollte sein Sohn eine ähnliche Karriere einschlagen. Kristofferson ging nach der Highschool aber lieber auf das Pomona College in Kalifornien, wo er 1958 einen Abschluss in Literatur erhielt.

Schließlich trat er in die US Army ein, wo er Literatur an einer Akademie unterrichten sollte. Er verließ die Armee 1965, um sich lieber auf Musik und das Songschreiben in Nashville zu konzentrieren. Nach ersten Erfolgen als Songwriter wurde er von Johnny Cash entdeckt, für den er den Nummer-Eins-Hit Sunday Morning Coming Down schrieb.

Hier seht ihr eine Live-Performance von Kris Kristofferson:

Daraus entwickelte sich eine sehr erfolgreiche Musikkarriere, in der Kristofferson dreimal mit dem Emmy ausgezeichnet wurde und den Ehrenpreis für sein Lebenswerk erhielt.

Als Schauspieler war Kris Kristofferson vielfältig

Ab den 70ern wurde der Sänger auch als Schauspieler tätig. Zu den bekanntesten Filmen mit ihm zählen Werke wie Alice lebt hier nicht mehr, A Star Is Born (1976), Western wie Stagecoach – Höllenfahrt nach Lordsburg und später die Blade-Reihe mit Wesley Snipes. Für seine Performance in der A Star Is Born-Verfilmung mit Barbra Streisand wurde er mit einem Golden Globe ausgezeichnet.

Hier seht ihr Kris Kristofferson im Trailer zu in A Star Is Born:

A Star Is Born - Trailer (English)

2021 beendete Kris Kristofferson seine Karriere als Musiker und Schauspieler, nachdem bei ihm zuvor schon eine Gedächtnisschwäche diagnostiziert wurde. Wie der Hollywood Reporter berichtet, starb er am 28. September 2024 im Kreis seiner Familie auf Maui.