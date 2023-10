Er spielte Chandler in Friends: Matthew Perry ist tot

Als Chandler Bing war er zehn Staffeln lang in der erfolgreichen Sitcom Friends zu sehen. Jetzt erreicht uns die Nachricht, dass Schauspieler Matthew Perry tot ist.

Matthew Perry ist tot. Der US-amerikanische Schauspieler wurde leblos in seinem Zuhause in Los Angeles aufgefunden. Das berichtet die Boulevardzeitung TMZ übereinstimmend mit Branchenmagazinen wie Variety und Hollywood Reporter. Perry, bekannt aus der Sitcom Friends, wurde 54 Jahre alt.

Friends-Star Matthew Perry hat als Chandler Bing Serien-Geschichte geschrieben

Perry wurde am 19. August 1969 in Williamstown, Massachusetts geboren. Im Alter von 15 Jahren zog er nach Los Angeles, um eine Karriere als Schauspieler zu verfolgen. Seinen ersten Auftritt vor laufender Kamera absolvierte er 1979: Er spielte für eine Episode in der Serie 240-Robert mit. Danach folgten weiteren Auftritte in verschiedenen TV-Formaten sowie erste Nebenrollen in Kino- und Fernsehfilmen.

Weltweite Bekanntheit erlangte Perry in den 1990er Jahren durch sein Casting in der NBC-Sitcom Friends, wo er eine der sechs Hauptrollen spielte, namentlich Chandler Bing. Neben Perry gehörten Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer und Matt LeBlanc zum Main-Cast der Serie. Friends startete im September 1994 und lief bis Mai 2004. Die Serie kam auf insgesamt 236 Episoden.

Matthew Perry im Trailer zur berührenden Friends-Reunion:

Friends: The Reunion - Trailer (English) HD

An den gigantischen Erfolg von Friends konnte Perry im weiteren Verlauf seiner Karriere nicht mehr anschließen. Sein nächstes großes Serienprojekt, die von Aaron Sorkin geschaffene Dramedy Studio 60 on the Sunset Strip aus dem Jahr 2006, wurde nach nur einer Staffel bei NBC abgesetzt. Auch die ABC-Sitcom Mr. Sunshine, bei der Perry als Co-Schöpfer und Hauptdarsteller fungierte, schaffte es 2011 nur auf 13 Episoden.

Mehr Erfolg war ihm mit Odd Couple bei CBS vergönnt. Drei Staffeln sind zwischen 2015 und 2017 entstanden. Perry konnte sein kreatives Talent sowohl vor als auch hinter der Kamera ausleben. 2021 kehrte er im Zuge eines Reunion-Specials bei dem Streaming-Dienst HBO Max ins Friends-Universum zurück. Es ist das letzte Mal, dass wir ihn zusammen mit seinen Co-Stars aus dem TV-Meilenstein gesehen haben.

Nicht nur im Fernsehen war Perry präsent. Auch auf der großen Leinwand konnte er mehrere denkwürdige Figuren zum Leben erwecken. 1997 führte er die RomCom Fools Rush In – Herz über Kopf mit Salma Hayek an. Drei Jahre später folgte die Komödie Keine halben Sachen, in der er Bruce Willis gegenüberstand. Besonders toll war zudem sein Auftritt in 17 Again, wo er die ältere Version von Zack Efron verkörperte.