Er spielte in Star Trek 4 verschiedene Rollen: Kenneth Mitchell ist im Alter von 49 Jahren gestorben

Nicht nur Star Trek-Fans haben mit einem großen Verlust zu kämpfen. Am vergangenen Samstag, den 24. Februar 2024, ist Kenneth Mitchell verstorben. Er spielte in der Serie Star Trek: Discovery gleich vier verschiedene Rollen.

Kenneth Mitchell war in 3 Staffeln von Star Trek: Discovery zu sehen

Wie unter anderem der Hollywood Reporter berichtet, verstarb Mitchell am 24. Februar 2024 an Komplikationen im Zusammenhang mit seiner ALS-Erkrankung. Amyotrophe Lateralsklerose, auch als Lou Gehrig-Syndrom oder Charcot-Krankheit bekannt, ist eine nicht heilbare degenerative Nervenkrankheit, die zu Lähmung und Muskelschwund führt. Mitchell wurde 2018 mit ALS diagnostiziert.

Vielen Fans wird Mitchell insbesondere wegen seiner unterschiedlichen Auftritte in Star Trek: Discovery im Gedächtnis bleiben. In den ersten beiden Staffeln der Serie spielte er die drei Klingonen Kol, Kol-Sha und Tenavik. In Staffel 3 war er als Aurellio zu sehen. Da Mitchell zu diesem Zeitpunkt bereits auf einen Rollstuhl angewiesen war, nutzte die Figur einen sogenannten Hoverchair.

CBS/Netflix Kenneth Mitchell als Aurellio in Star Trek: Discovery

Zu den weiteren Rollen Mitchells gehörten der junge Vater der Hauptfigur in Captain Marvel und Eric Green in der Serie Jericho – Der Anschlag. Er blieb dem Star Trek-Franchise auch durch diverse Sprechrollen in Star Trek: Lower Decks verbunden.

Mitchell war seit 2006 mit Susan May Pratt (10 Dinge, die ich an dir hasse) verheiratet und hatte mit ihr zwei Kinder. "Er agierte wie ein Dirigent, wenn es darum ging, Freunde zusammenzubringen", zitiert der Hollywood Reporter aus einem Statement seiner Familie. "Er genoss es sehr, zu einer guten Story anzuregen. Und, oh Junge, liebte er es zu lachen."

