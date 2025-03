Er trat nur ein einziges Mal in The Rookie auf, aber Fans lieben ihn – in Staffel 7 kehrt Nolans singender Erzfeind endlich zurück

In Staffel 5 gab es ein legendäres The Rookie-Intro, das sich schnell zu einer der beliebtesten Serienszenen entwickelte. Der Daddy Cop-Sänger kehrt in Staffel 7 mit einem neuen Lied zurück.

Die erfolgreiche Dramedy-Serie The Rookie ist bekannt für ihre lustigen Intro-Szenen, sogenannte Cold Openings. Sie werfen uns in irgendwelche witzigen Situationen aus dem aufregenden Arbeitsalltag von Polizist John Nolan (Nathan Fillion).

Eine der beliebtesten Eröffnungsszenen ist in Staffel 5, Folge 13 namens Daddy Cop zu sehen. Sie ist benannt nach dem Lied, das im Opening zu hören ist, und erschuf Nolans größten Erzfeind – einen flirtenden Sänger.

Deshalb lieben Fans Nolans singenden Erzfeind und sein Lied Daddy Cop

Das passiert in der Eröffnungsszene von Daddy Cop: John Nolan und sein Trainee Celina werden wegen Ruhestörung zu einem Garagen-Jam gerufen. Doch nicht nur spielt die Band weiterhin ungestört ihr Lied namens Daddy Cop, auch tritt ein Gospel-Chor hinzu, um die Polizist:innen weiter abzulenken. Während Nolan genervt versucht, die Situation aufzulösen, wippt Celina bereits begeistert mit. Hier könnt ihr euch das Lied in voller Länge anhören:

Das Lied ist in Fan-Kreisen seither sehr beliebt. "Einer der besten Songs überhaupt in einer Serie", schreibt ein Fan unter obigen YouTube-Video und bekommt dafür über 600 Likes. Ein anderer schreibt:

Es macht mich fertig, wie gut dieses Lied ist. Dass es für eine TV-Serie geschrieben wurde als Teil eines Sketchs und jetzt zu einem echten Lied wurde, ist verrückt.

"Habe es mir vorgemerkt fürs nächste Mal, wenn mich die Polizei anhält", witzelt ein weiterer Fan von The Rookie über das Lied Daddy Cop.

Der Songtext des Liedes ist nämlich aus Sicht von jemandem geschrieben, der verhaftet werden möchte, um den Polizisten näher kennenzulernen. Übersetzt heißt es in dem Lied zum Beispiel "Verhafte mich, aber mach es sexy" und "Verkauf mir bitte Meth, damit ich von diesem Daddy-Cop verhaftet werde".

In Staffel 7 kehrt der Daddy Cop-Sänger mit einem neuen Lied zurück

Der Frontmann der Band wird übrigens von niemand Geringerem als dem Sohn des Serienschöpfers Alexi Hawley gespielt: Zander Hawley, der das Lied selbst schrieb und performt. Die 7. Staffel läuft aktuell in den USA und auch wenige Wochen versetzt in Deutschland bei WOW – dort wird Zander Hawley mit seiner Band in Folge 10 zurückkehren, berichtet Screen Rant .

So sieht die Rückkehr aus: Celina lädt John Nolan und seine Frau Bailey zu einer Single-Release-Party ein. Während Nolan noch überlegt, woher er Celinas neuen Freund kennt, bedankt dieser sich von der Bühne aus bei Nolan als "originaler Daddy Cop" und will sein neues Lied 9-1-1 vorstellen.

Staffel 7, Folge 10 von The Rookie ist in Deutschland ab dem 28. März im Originalton bei WOW zu streamen. Die Premiere der deutschen Synchronfassung dürfte demnach zwei Wochen später am 11. April erfolgen.

Podcast-Tipp für Fans von The Rookie: Das macht die Cop-Serie so einzigartig

Der Spagat aus witzigen Szenen wie dem Daddy Cop-Intro und starken Charakteren und ihren ernsten Storylines ist das Erfolgsrezept von The Rookie:

The Rookie bietet uns eine klassische Underdog-Story. In Verbindung mit Fillions Charme, dem tollen, diversen Cast, authentischer Darstellungsweise der Polizeiarbeit und jeder Menge Humor gewinnt The Rookie schnell viele Fans. Aber die Serie ist nicht ohne Probleme – mehr dazu gibt's im Podcast.