Er wollte Batman & Superman spielen und scheiterte: Jetzt hat sich Nicholas Hoult den größten DC-Bösewicht in James Gunns Superman Legacy geschnappt

Mad Max: Fury Road-Star Nicholas Hoult war für die letzten Batman- und Superman-Rollen im Rennen. Jetzt soll er doch noch einen DC-Durchbruch erzielt haben – als legendärer Bösewicht.

Die DC-Geschichte von Nicholas Hoult (X-Men: Erste Entscheidung) ist eine Historie des Scheiterns. Der britische Schauspieler war sowohl für die Hauptrolle in The Batman als auch für den kommenden Superman: Legacy von James Gunn im Rennen. Jetzt soll der Mad Max: Fury Road-Star trotzdem im neuen Blockbuster um den Man of Steel dabei sein – als ikonischer DC-Bösewicht.

Nicholas Hoult soll Lex Luthor in Superman: Legacy spielen

Wie Deadline von mehreren Quellen erfahren haben will, wurde Hoult als legendärer Superman-Bösewicht Lex Luthor im kommenden Film von Gunn besetzt. Vom Studio wurde das Casting noch nicht offiziell verkündet. Zuletzt wurde der Part von Jesse Eisenberg in Zack Snyders Batman v Superman: Dawn of Justice gespielt.

Neben Hoult stehen die wichtigsten beiden Stars von Superman: Legacy schon fest. David Corenswet (The Politician, Pearl) wurde als Clark Kent gecastet, während The Marvelous Mrs. Maisel-Star Rachel Brosnahan in die Rolle von Lois Lane schlüpft.

Wann kommt James Gunns Superman: Legacy ins Kino?

Der DC-Film soll am 10. Juli 2025 in den deutschen Kinos starten. In der Handlung geht es unter anderem um eine Welt, in der Superheld:innen schon lange vor Kal-Els Ankunft auf der Erde existieren.

