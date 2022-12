Er zauberte einzigartige Musik für David Lynch und Twin Peaks: Komponist Angelo Badalamenti ist gestorben

Seine Musik für David Lynch-Werke wie Blue Velvet und Twin Peaks wird die Zeit überdauern. Komponist Angelo Badalamenti ist im Alter von 85 Jahren gestorben.

Ohne ihn wären die surreal-magischen Traumwelten von Regisseur David Lynch nicht denkbar. Mit Musik für Werke wie Blue Velvet, Twin Peaks und Mulholland Drive hat Angelo Badalamenti unvergessliche Scores gezaubert, die ihn zum langjährigen Stammkomponisten von Lynch machten. Jetzt ist Badalamenti im Alter von 85 Jahren gestorben.

Schwelgt mit dem Twin Peaks-Trailer mal wieder in Nostalgie:

Twin Peaks - Blu-ray Trailer (English) HD

Die unverwechselbare Musik von Angelo Badalamenti wird die Zeit überdauern

Angelo Badalamenti wurde am 22. März 1937 in New York geboren. Nachdem er mit acht Jahren schon Klavierunterricht nahm, schloss er 1958 und 1959 ein Bachelor- und Master-Studium an der Manhattan School of Music ab. Anfangs arbeitete Badalamenti noch als Musikproduzent und als Komponist für TV-Serien.

Seinen Durchbruch erzielte der Komponist schließlich durch seine erste Zusammenarbeit mit David Lynch für Blue Velvet. Hier entwickelte er mit dem Regisseur zusammen das Stück Mysteries of Love , für das die Sängerin Julee Cruise den Gesang beisteuerte. Der Song kam so gut an, dass Badalamenti auch den Rest des Blue Velvet-Scores komponieren sollte.

Für den Theme-Song von David Lynchs und Mark Frosts Twin Peaks wurde Badalamenti 1990 mit einem Grammy ausgezeichnet. Die Musik zur legendären Serie komponierte er rein nach Gefühl und Beschreibungen von Lynch, ohne Szenen aus Twin Peaks gesehen zu haben.

Zwischen Badalamenti und Lynch entstand eine langjährige Zusammenarbeit, bei der er immer wieder Musik für den Regisseur komponierte. Die melancholisch-wabernden Streichermelodien stehen genauso unverwechselbar für Badalamentis Stil wie jazzig-schwungvolle Saxophon-Stücke.

Neben den Werken von Lynch komponierte Badalamenti unter anderem die Musik für Nightmare 3 - Freddy lebt!, Schöne Bescherung, Trost von Fremden, The Beach und Cabin Fever.

Als Musikproduzent arbeitete er zum Beispiel mit Größen wie Nina Simone, David Bowie, Paul McCartney, Shirley Bassey, Liza Minnelli und den Pet Shop Boys zusammen. 2011 wurde er von der American Society of Composers, Authors and Publishers mit dem Henry Mancini Award für herausragende Leistungen geehrt.

Am 11. Dezember 2022 ist Angelo Badalamenti im Alter von 85 Jahren gestorben.

