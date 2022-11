Erinnert an Tarantinos letzten Film: Margot Robbie und Brad Pitt drehen durch im neuen Trailer zum Kinoereignis Babylon

In wenigen Wochen erwartet uns eine ganz besonderen Tarantino-Reunion im Kino. In Babylon schließen sich Margot Robbie und Brad Pitt einmal mehr für ein Hollywood-Epos zusammen.

Hollywood liebt Filme über Hollywood. Kein Wunder, dass Babylon zu den großen Favoriten der Award-Saison gehört. Das neue Werk von La La Land-Regisseur entführt uns in die 1920er Jahre und erzählt von einer besonders wilden Zeit, in der es in der Traumfabrik drunter und drüber ging, wie der neue Trailer zeigt.

Bei Babylon handelt es sich um ein ausuferndes Hollywood-Epos. Dafür spricht nicht nur die gewaltige Laufzeit von 188 Minuten, sondern auch die ersten Reaktionen, die vor ein paar Tagen eingetrudelt sind und mit den abstrusesten Umschreibungen aufwarten. Auch der neue Trailer wirkt, als wäre der Film ein einziger Rausch.

Der neue Trailer zu Babylon mit Margot Robbie und Brad Pitt

Babylon - Trailer 2 (Deutsch) HD

Die zwei größten Namen im Cast sind Margot Robbie und Brad Pitt. Vor drei Jahren standen die beiden schon einmal gemeinsam vor der Kamera – nämlich in Quentin Tarantinos Meisterwerk Once Upon a Time in Hollywood. Nun sind wir gespannt, wie ihre zweite Odyssee durch die Irrwege der Filmindustrie aussieht.

Babylon startet am 19. Januar 2023 in den deutschen Kinos.

