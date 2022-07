Ersatz für How I Met Your Mother-Fans: Barney-Star feiert in Netflix-Trailer sein Serien-Comeback

Neil Patrick Harris ist als Barney Stinson in How I Met Your Mother berühmt geworden. Jetzt meldet er sich bei Netflix mit einer neuen Serie zurück. Wir haben den neuen Trailer für euch.

Von 2005 bis 2014 war Neil Patrick Harris in der beliebten und überaus erfolgreichen Sitcom How I Met Your Mother zu sehen. Der von ihm verkörperte Barney Stinson ist der größte Fan-Liebling in der Serie. Nun kehrt der Star mit einem neuen Projekt zurück: Auch in Uncoupled geht es um zahlreiche Beziehungsprobleme.

Bei Uncoupled handelt es sich um die neue Netflix-Serie von Darren Star. Der Sex and the City-Schöpfer hat bei dem Streaming-Dienst Emily in Paris in Stellung gebracht. Jetzt schickt er Neil Patrick Harris als schwulen Mittvierziger ins Single-Leben von New York. Was wir uns davon erwarten dürften, zeigt der neue Trailer.

Nach How I Met Your Mother: Neuer Trailer zur Netflix-Serie Uncoupled mit Neil Patrick Harris

Uncoupled - Trailer (English) HD

In Uncoupled lernen wir Michael kennen, der nach 17 Jahren Ehe urplötzlich von seinem Partner verlassen wird. Michael ist am Boden zerstört und völlig überfordert mit der Situation. Ist der Schmerz erstmals überwunden, offenbart sich ihm das Chaos von New Yorks Dating-Welt inklusive aller erdenklichen Höhen und Tiefen.

Neil Patrick Harris ist bei Netflix ebenfalls kein Unbekannter. Drei Staffeln lang war er als fieser Graf Olaf in der fantastischen Serie Eine Reihe betrüblicher Ereignisse zu sehen. Darüber hinaus sorgte er zuletzt mit seinem Auftritten in Kinofilmen wie Gone Girl – Das perfekte Opfer und Matrix Resurrections für Aufsehen.

Wann startet Uncoupled mit Neil Patrick Harris bei Netflix?

Lange müssen wir uns nicht mehr auf den Start von Uncoupled gedulden. Die neue Serie mit Neil Patrick Harris feiert am 29. Juli 2022 ihre Premiere bei Netflix. Alle acht Episoden werden auf einen Schlag veröffentlicht.

Podcast: Die besten Serien im Juli bei Netflix und Co.

Wenn ihr auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. seid, dann haben wir hier eine ganze Reihe an Empfehlungen für euch.

Was sind die besten Serienstarts im Juli 2022? Wir haben die 20 größten Highlights für euch herausgesucht. Mit dabei sind die neue Resident Evil-Serie, ein Mystery-Hit für Lost-Fans sowie die beste Workplace-Comedy seit Brooklyn Nine-Nine.

