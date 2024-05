Die Ringe der Macht Staffel 2: Erster Teaser-Trailer enthüllt den Start und Saurons geheime Gestalt

Der erste Teaser zu Der Herr der Ringe Staffel 2 ist endlich da und verrät den Streaming-Start der neuen Folgen. Außerdem ist Sauron als blonder Schönling zu sehen.

2024 soll Mittelerde wieder im Krieg versinken. So vermuten es zumindest viele Fantasy-Fans mit Blick auf Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht Staffel 2. Der erste Teaser zu den neuen Folgen bekräftigt die Vermutung mit finsteren, blutigen Bildern.

Schaut euch hier den ersten Teaser zu Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht Staffel 2 an:

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - S02 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Was passiert in Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht Staffel 2?

Allem Anschein nach entbrennt in Staffel 2 von Amazons Herr der Ringe-Serie der Krieg zwischen Elben und Sauron (Charlie Vickers). Die kommenden Folgen sollen einen besonderen Fokus auf den finsteren Bösewicht und dessen Intrigenspiele legen. Der Trailer zeigt ihn dabei nicht mehr wie in Staffel 1 als Mensch Halbrand, sondern in Gestalt eines blonden Elben. Dabei könnte es sich um Saurons Alter Ego Annatar handeln.

Eine der Parallelhandlungen geht den Mächten des Fremden (Daniel Weyman) auf den Grund. Bei den Zwergen droht ein Konflikt zwischen Durin IV (Owain Arthur) und seinem Vater (Peter Mullan) das Schicksal ihres Bergbau-Volkes zu verändern. Und unter allem schlummert noch immer die bösartige Macht des Balrog.

Wann erscheint Die Ringe der Macht Staffel 2 bei Amazon Prime Video?

Die Ringe der Macht Staffel 2 landet am 29. August 2024 bei Amazon Prime Video. Die 2. Staffel soll wie ihr Vorgänger acht Episoden enthalten und wird wahrscheinlich in wöchentlichem Rhythmus veröffentlicht.

