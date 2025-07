Erster Teaser zum neuem Stromberg-Film beweist: Es wird wieder richtig unangenehm im Büro

Noch vor Ende des Jahres startet ein neuer Stromberg-Film im Kino. Christoph Maria Herbst kehrt in seiner Paraderolle als unerträglicher Chef zurück. Hier ist der erste Teaser.

Nicht nur Das Kanu des Manitu sorgt dieses Jahr für Comedy-Nostalgie in den deutschen Kinos. Auch Stromberg kehrt mit einer neuen Episode in Überlänge auf die große Leinwand zurück. Es ist bereits das zweite Mal, dass Christoph Maria Herbst den Cringe-Humor des unmöglichen Bürochefs in Spielfilmlänge auslebt.

Doch was genau erwartet uns in Stromberg – Wieder alles wie immer?

Erstes Teaser-Video zum neuen Stromberg-Film mit Christoph Maria Herbst enthüllt

Stromberg - Wieder alles wie immer - Teaser (Deutsch) HD

Vor über zwei Dekaden ging Stromberg mit Christoph Maria Herbst in der Hauptrolle bei ProSieben an den Start. Die Comedy-Serie basierte auf dem britischen TV-Hit The Office, in dem sich Ricky Gervais als Ekelchef einen Namen machte. Kurz darauf startete auch sehr erfolgreich eine US-Adaption mit Steve Carell in der Hauptrolle.

Stromberg lief von 2004 bis 2012 bei ProSieben und kam insgesamt auf fünf Staffeln mit 46 Episoden. An diesem Punkt war die Erfolgsgeschichte noch nicht zu Ende. Zwei Jahre nach dem Serienfinale eroberte Bernd Stromberg erstmals die große Leinwand und sorgte in Stromberg – Der Film für einige unerhörte Arbeitszwischenfälle.

Jetzt kehren wir in die stickigen Räume der CAPITOL-Versicherung zurück, wo die Verachtung gegenüber den Angestellten kaum größer geschrieben werden könnte. Aber kommt Bernd Stromberg mit seinen sexistischen Witzen, seinem systematischen Mobbing und seinem allgemeinen Menschenhass auch im Jahr 2025 durch?

In Stromberg – Wieder alles wie immer stellt der Zeitgeist den "Papa" auf die Probe. Mit dabei sind vertraute Gesichter aus der alltäglichen Bürohölle: Berthold "Ernie" Heisterkamp (Bjarne Mädel), Jennifer Schirrmann (Milena Dreißig) sowie Tanja und Ulf Steinke (Diana Staehly und Oliver Wnuk). Bald heißt es wieder: "Büro ist Krieg."

Inszeniert wurde Teil 2 der Stromberg-Saga im Kino von Arne Feldhusen, der schon in die Serie involviert war und den ersten Film auf die Leinwand brachte. Auf keinen Fall fehlen darf außerdem Stromberg-Mastermind Ralf Husmann. Der kreative Kopf hinter der deutschen The Office-Adaption schrieb das Drehbuch zur Filmfortsetzung.

Wann startet der neue Stromberg-Film im Kino?

Stromberg – Wieder alles wie immer sorgt ab dem 4. Dezember 2025 für eine besinnliche Stimmung in der Arbeitswelt und im Kino. Den ersten Film und die Serie könnt ihr aktuell bei Amazon Prime im Streaming-Abo schauen. Dort wird 2026 auch der neue Film aufschlagen, ehe er bei ProSieben seine Free-TV-Premiere feiert.