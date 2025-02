Erster Trailer zu Andor Staffel 2 bringt richtig fiesen Star Wars-Bösewicht zurück – er schreckt vor nichts zurück

Mit der 2. Staffel von Andor meldet sich die beste Star Wars-Serie zurück. Nun ist endlich der offizielle Trailer zu der spannungsgeladenen Vorgeschichte von Rogue One erschienen.

Eigentlich sollte sie bereits letztes Jahr auf Disney+ erscheinen. Aufgrund des langen Doppelstreiks in Hollywood musste die Produktion jedoch über mehrere Monate hinweg unterbrochen werden. Jetzt sind aber alle Episoden im Kasten und der Veröffentlichung steht nichts mehr im Weg: Bühne frei für die 2. Staffel von Andor!

Abseits von ein paar wenigen Lebenszeichen hat es bisher kaum Promo-Material zu den neuen Folgen gegeben. Das ändert sich mit dem ersten Trailer. Lucasfilm gewährt uns endlich einen ausführlichen Einblick in die Fortsetzung der brillanten Star Wars-Serie. Nachfolgend könnt ihr euch die packende Vorschau anschauen.

Erster Trailer zu Andor Staffel 2: In der gefeierten Star Wars-Serie spitzt sich der Sternenkrieg zu

Andor - S02 Trailer (English) HD

In der 2. Staffel von Andor wird das Erzähltempo angezogen und die Ereignisse spitzen sich zu. Cassian Andor (Diego Luna) ist nicht länger ein Außenstehender, der sich den großen Konflikten in der Galaxis entzieht, sondern ein eingeschworener Teil der Rebellion, der im Verborgenen gegen das unterdrückende Imperium operiert.

Besonders spannend dürfte seine erste Begegnung mit Mon Mothma (Genevieve O'Reilly) werden, die unter noch höherem Einsatz ein Doppelleben auf Coruscant führt. In der Öffentlichkeit vertritt sie als Senatorin den friedlichen Planeten Chandrila. Insgeheim liegen ihre Bemühungen jedoch längst im Auf- und Ausbau der Rebellen-Allianz.

Wenn es ums Rebellieren geht, ist Luthen Rael (Stellan Skarsgård) nicht weit. In der 1. Staffel rekrutierte er Cassian und bewies im mächtigsten Monolog der Serie, was er bereit ist, im Kampf gegen den Faschismus zu opfern. Ob er auch Bix Caleen (Adria Arjona) als Bauernopfer in Betracht zieht? Wir werden es herausfinden.

Zwei weitere Figuren dürfen nicht unerwähnt bleiben: Orson Krennic (Ben Mendelsohn), der den Bau des Todessterns beaufsichtigt, und K-S2O (Alan Tudyk), ein imperialer Droide, der umprogrammiert wird, um der Rebellion zu dienen. Mit anderen Worten: Wir bewegen uns in großen Schritten auf Rogue One: A Star Wars Story zu.

Es ist kein Geheimnis, dass Andor direkt in dem Star Wars-Film mündet, aus dem die Serie hervorgegangen ist. Serienschöpfer Tony Gilroy hat in der Vergangenheit oft darüber gesprochen. Jetzt dürfen wir gespannt sein, was er sich ausgedacht hat, um die Reise dahin so nervenaufreibend wie möglich zu gestalten.

Zum Weiterlesen: Alle wichtigen Infos zu Andor Staffel 2

Wann startet Andor Staffel 2 bei Disney+?

In den USA feiert die 2. Staffel von Andor am 22. April 2025 ihre Premiere. Aufgrund der Zeitverschiebung sind die neuen Folgen bei uns erst ab dem 23. April 2025 verfügbar. Insgesamt erwarten uns wieder zwölf neue Folgen, die sich in vier thematische Blöcke mit jemals drei Episoden aufteilen und jeweils ein Jahr abdecken.