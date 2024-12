Erster Trailer zu Netflix' perfektem Yellowstone-Ersatz: Dreckige Western-Serie verspricht 6 Folgen härtesten Überlebenskampf

Wer harten Yellowstone-Ersatz sucht und ein Netflix-Abo hat, darf sich freuen. Der erste Trailer zu American Primeval verspricht ein knallhartes, dreckiges Western-Epos.

Der Krieg zwischen weißen Siedlern, indigenen Stämmen und einer unerbittlichen Natur in den USA des 19. Jahrhunderts war unsäglich brutal. Das zeigt nicht nur Kevin Costner in Horizon, sondern bald auch die Western-Serie American Primeval auf Netflix. Wer als Yellowstone-Fan also dringend Revolver-Nachschub braucht und brutale Szenen nicht scheut, sollte sich den ersten Trailer ansehen:

American Primeval - S01 Trailer (Deutsch) HD

Darum geht's in Netflix' Yellowstone-Ersatz American Primeval

American Primeval beginnt im Jahre 1857. Über den sogenannten Oregon Trail strömen unzählige Siedler:innen, Glücksritter, Pistoleros und Orientierungslose in die gigantischen Gebiete des nordamerikanischen Westens. Zwischen ihnen und den dort seit Jahrhunderten ansässigen indigenen Stämmen entbrennt bald ein blutiger Konflikt, der von beiden Seiten oft mit großem Hass geführt wird.

Wie der Trailer zeigt, findet sich auch die junge Sara Rowell (Betty Gilpin) zwischen den Fronten wieder, die inmitten der Grausamkeiten ihren Ehemann sucht und ihren kleinen Sohn beschützen muss.

Auch wenn American Primeval in einer anderen Zeit spielt als Yellowstone, könnten Fans des Serien-Hits am Netflix-Western dennoch großen Gefallen finden. Immerhin behandelt er mit brutalen Besitzansprüchen zu tragischen Zeitenwenden und dem Kampf des Einzelnen gegen die Natur teilweise dieselben Themen. Wer neben Yellowstone auch einen Blick in andere Taylor Sheridan-Serien wie 1883 riskiert hat, wird ohnehin keinen Periodenwechsel verschmerzen müssen.

American Primeval zeigt gigantischen Cast: Wann kommt die Serie zu Netflix?

American Primeval soll am 9. Januar 2025 bei Netflix erscheinen. Die erste Staffel umfasst sechs Folgen. Showrunner der Serie ist Regie-Veteran Peter Berg (Lone Survivor).

Vor der Kamera stehen neben Betty Gilpin unter anderem auch Taylor Kitsch (John Carter), Jai Courtney (Stirb Langsam 5) und Dane DeHaan (A Cure for Wellness).