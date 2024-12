Erster Trailer zu neuer Spider-Man-Serie auf Disney+: So habt ihr den Marvel-Helden noch nie gesehen

In wenigen Wochen erscheint Der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft bei Disney+. Der erste Trailer zur Animationsserie wird manche Marvel-Fans gleich mit mehreren Neuerungen überraschen.

Spider-Man-Fans können sich aktuell nicht beschweren. Vielleicht lässt Spider-Man 4 ein wenig auf sich warten, aber immerhin stehen ihnen zeitgleich drei Varianten des Spinnenmanns in Serien und Filmen zur Verfügung: Neben Tom Hollands Realfilm-Version und Miles Morales aus der Spider-Verse-Reihe kommt Der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft zu Disney+. Zur Animationsserie gibt es jetzt den ersten Trailer.

Schaut euch hier den Trailer zu Der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft an:

Der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft - S01 Trailer (Deutsch) HD

Neue Spider-Man-Serie macht fiesen Marvel-Schurken zum Helden

Der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft besinnt sich auf die Comic-Wurzeln seiner Hauptfigur: Während der Marvel-Held in seinen Kino-Abenteuern ganze Multiversen bereist, konzentriert er sich hier auf sein Viertel. Wie der Trailer zeigt, rettet Peter Parker (Originalstimme: Hudson Thames) seine Nachbarschaft unter anderem vor Social Media-Schlägern. Zum Leidwesen seiner Schulnoten.

Der Trailer deutet darüber hinaus eine Wendung an, die einige Fans überraschen dürfte: Norman Osborn (Colman Dingo), aus den Comics und Kinofilmen auch als Marvel-Schurke Green Goblin bekannt, fungiert hier als Iron Man-Ersatz: Er ist für Peter sowohl Mentor als auch Waffenmeister. Er stattet den linkischen jungen Mann mit einem Kostüm aus, das bisher noch nie in den Kino-Abenteuern zu sehen war: einem weißen Spidey-Outfit.

Wann kommt Der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft zu Disney+?

Die Marvel-Serie erscheint am 29. Januar 2025 bei Disney+. Als Showrunner fungiert Jeff Trammell (Craig of the Creek). Auch Marvel-Held Daredevil und Fiesling Kingpin werden in der Serie vorkommen, wie unter anderem die Besetzung von Charlie Cox und Vincent D'Onofrio verrät.

