Game of Thrones-Zukunft sicher: Alle 3 neuen Staffeln und Serien im Überblick

Game of Thrones-Fans dürfen sich freuen. Die nächsten Westeros-Abenteuer stehen bereits fest – genauso wie House of the Dragon Staffel 3. Hier findet ihr alle wichtigen Infos zur Zukunft der Fantasy-Saga.

Zugegeben: Für eine Sekunde sah die Zukunft von Game of Thrones sehr ungewiss aus, als sich HBO dazu entschied, die Prequel-Serie mit Hollywood-Star Naomi Watts einfach fallenzulassen, da der 30 (!) Millionen US-Dollar teure Pilot nicht überzeugen konnte. Doch der nächste Spin-off-Anlauf entpuppte sich als Volltreffer.

House of the Dragon startete vor zwei Jahren und wurde zum absoluten Quoten-Gigant für den US-Sender HBO. Über 29 Millionen Aufrufe konnten die Episoden der ersten Runde im Durchschnitt über die verschiedenen Plattformen (lineare Ausstrahlung und Streaming) erzielen, wie Forbes berichtet. Auf diesem Erfolg soll nun aufgebaut werden.



House of the Dragon Staffel 3 kommt definitiv, zwei weitere Game of Thrones-Serien in Planung

HBO hat großes Vertrauen in die Marke Game of Thrones. Trotz der gescheiterten Naomi Watts-Serie läuft der Ausbau des Franchise auf Hochtouren. Wie Variety berichtet, erwartet uns neben zwei weiteren Spin-offs definitiv auch eine 3. Staffel von House of the Dragon. HBO hat der Verlängerung letzte Woche grünes Licht gegeben.

Alle kommenden Game of Thrones-Serien im Überblick:

House of the Dragon Staffel 3 setzt die Geschichte rund um das Haus Targaryen fort. Geschaffen wurde die Serie von Ryan Condal (Rampage) und Game of Thrones-Mastermind George R.R. Martin. Als Vorlage fungiert der Roman Fire & Blood, der ebenfalls von Martin geschrieben wurde.

setzt die Geschichte rund um das Haus Targaryen fort. Geschaffen wurde die Serie von Ryan Condal (Rampage) und Game of Thrones-Mastermind George R.R. Martin. Als Vorlage fungiert der Roman Fire & Blood, der ebenfalls von Martin geschrieben wurde. A Knight of the Seven Kingdoms dreht sich um die Figuren Ser Duncan the Tall und seinen Knappen Egg. Die Figuren stammen aus Martins Novelle Tales of Dunk and Egg. Peter Claffey (Vikings: Valhalla) und Dexter Sol Ansell (The Ballad of Songbirds & Snakes) spielen die Hauptrollen. Martin und Ira Parker (Better Things) schreiben und produzieren die Serie. Owen Harris (Black Mirror) führt bei den ersten drei Episoden Regie. Insgesamt umfasst die 1. Staffel sechs Episoden.



dreht sich um die Figuren Ser Duncan the Tall und seinen Knappen Egg. Die Figuren stammen aus Martins Novelle Tales of Dunk and Egg. Peter Claffey (Vikings: Valhalla) und Dexter Sol Ansell (The Ballad of Songbirds & Snakes) spielen die Hauptrollen. Martin und Ira Parker (Better Things) schreiben und produzieren die Serie. Owen Harris (Black Mirror) führt bei den ersten drei Episoden Regie. Insgesamt umfasst die 1. Staffel sechs Episoden. Ten Thousand Ships, rund 1000 Jahren vor Game of Thrones angesiedelt, wird von Pulitzer-Preis-Gewinnerin Eboni Booth (Primary Trust) geschrieben, nachdem Brian Helgeland (L.A. Confidential) das Projekt verlassen hat. Obwohl es zwischenzeitlich so aussah, als würde die Serie nicht kommen, bestätigte Martin kürzlich, dass sich Ten Thousand Ships nach wie vor in Entwicklung befindet.

Darüber hinaus war ebenfalls eine Art Fortsetzung der Hauptserie im Gespräch, in der Kit Harington als Jon Snow zurückgekehrt wäre. Inzwischen liegt das Projekt aber auf Eis. Wie das Schicksal von Ten Thousand Ships zeigt, besteht jedoch immer die Möglichkeit, dass HBO totgeglaubte Ideen mit neuem kreativen Input zurückholt.

Wann und wie geht House of the Dragon Staffel 2 weiter?

Die 2. Staffel von House of the Dragon startete gestern in den USA und ist ab heute auch in Deutschland zu sehen. Insgesamt erwarten uns acht Episoden, die im Wochentakt veröffentlicht werden. Das bedeutet, dass House of the Dragon hierzulande am Montag, dem 24. Juni 2024, mit der 2. Folge der 2. Staffel weitergeht.

