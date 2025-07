Erstes Dune 3-Bild enthüllt: Es bringt euch zurück in die epischen Weiten der Sci-Fi-Welt

Dune-Fans dürfen jubeln: Das erste offizielle Bild der Sci-Fi-Fortsetzung ist da. Es läutet einen wichtigen Meilenstein für den Film mit Timothée Chalamet und Zendaya ein.

Über eineinhalb Jahre ist es bereits her, seit Dune: Part Two die weltweiten Lichtspielhäuser erreicht hat und dort zu einem der gefeiertsten Blockbuster des Kinojahres wurde. Jetzt bahnt sich für Fans endlich Nachschub am Horizont an, denn Fortsetzung Dune: Part Three hat ihren ersten wichtigen Meilenstein erreicht: Der Sci-Fi-Kracher unter Denis Villeneuve ist offiziell in Produktion.

Der Dune 3-Dreh ist gestartet: Denis Villeneuve enthüllt erstes Set-Bild zur Sci-Fi-Fortsetzung

Die frohe Botschaft wurde über den offiziellen X-Account von Dune verkündet, auf dem ein erstes Bild vom Set geteilt wurde. Dieses soll von Denis Villeneuve höchst persönlich geschossen worden sein und den aus der Sci-Fi-Saga bekannten Wüstenplaneten Arrakis zeigen. Dazu sind die Worte zu lesen: "... auf einer Reise in das Land, wo wir ohne Fußabdrücke laufen."

Die Nachricht kommt nur wenige Tage, nachdem der offizielle Titel für die Sci-Fi-Fortsetzung verkündet wurde. Während bisher angenommen wurde, dass Dune 3 in Anlehnung an die Romanvorlage von Frank Herbert den Untertitel "Messiah" tragen würde, wurde der Film nun offiziell Dune: Part Three getauft.

Zuvor wurde berichtet, dass Dune: Part Three es Christopher Nolans The Odyssey gleichtun und komplett mit IMAX-Kameras gedreht werden soll. Neuen Berichten von Variety zufolge, soll tatsächlich nicht der gesamte Film, sondern nur einzelne Teile dessen mit der besonderen Technologie gedreht werden.

Die Dreharbeiten in Budapest sollen noch bis Anfang 2026 anhalten. Am Sci-Fi-Set versammelt Villeneuve unter anderem namhafte Rückkehrer wie Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy und Jason Momoa. Robert Pattinson soll die neue Rolle des Bösewichts übernehmen.

Wann kommt Dune: Part Three ins Kino?

Nach aktuellem Plan soll Dune: Part Three Ende nächsten Jahres auf der großen Leinwand zu sehen sein. Der Kinostart ist in Deutschland für den 17. Dezember 2026 angesetzt.