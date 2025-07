Offizieller Titel für Dune 3 enthüllt – Sci-Fi-Fans der Vorlage könnten enttäuscht sein

Der dritte Dune-Film von Denis Villeneuve wird nicht den Titel tragen, den sich wohl einige Frank Herbert-Fans erhofft hatten.

Nach Dune und Dune: Part Two verfilmt Denis Villeneuve nun auch den zweiten Roman von Frank Herbert. Doch sein dritter Film heißt nicht etwa wie die Vorlage Dune Messiah. Stattdessen haben Warner Bros. und Legendary Entertainment einen viel offensichtlicheren Titel gewählt.

Dune 3 heißt einfach Dune: Part Three

Ganz genau, der nächste Dune-Film wird einfach Dune: Part Three heißen. Das berichtet Variety heute, nachdem kurz zuvor eine weitere Info über das Sci-Fi-Sequel die Runde machte: Der Film wird komplett mit IMAX-Kameras gedreht, was erst ein anderer Titel zuvor vollbracht hat.

Kein Wunder also, wenn dieser simple und offensichtliche Titel einige Fans wurmen wird. Schließlich wird mit Dune 3 ein ganz anderer Roman verfilmt, als noch mit Teil 1 und 2, die eine Verfilmung des selben Romans darstellen.

Eine Chance auf einen alternativen Titel bleibt uns in Deutschland immerhin noch. Hierzulande heißt das Buch Der Herr des Wüstenplaneten. Dafür müsste sich Warner Deutschland aber schon ganz schön aus dem Fenster lehnen, um vom Originalplan abzuweichen. Viel wahrscheinlicher ist, dass man auch hier bei Dune: Part Three bleibt.

Worum geht es in Dune: Part Three?

Im nächsten Dune-Film springen wir zwölf Jahre in die Zukunft. Paul Atreides (Timothée Chalamet) regiert zu dieser Zeit als Imperator von Arrakis aus das Universum, während sich um ihn herum Intrigen spinnen, die seinen Sturz herbeiführen sollen. Darin sind sowohl die Bene Gesserit als auch die Navigatorengilde involviert. Zumindest, wenn Villeneuve sich weiterhin an die Bücher von Frank Herbert hält.



Neben Chalamet ist auch wieder Zendaya als Fremen-Frau Chani im Cast. Die Kinder der beiden wurden neulich ebenfalls besetzt und sollen von einem jungen Silo-Star und Jason Momoas Sohn in dessen erster Rolle gespielt werden.

Dune: Part Three soll nach aktuellem Plan Ende nächsten Jahres, am 17. Dezember 2026 in die Kinos kommen.