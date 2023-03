Erstes Fantasy-Epos 2023: Im Trailer kämpft Chris Pine gegen "die größte Bedrohung, die die Welt je gesehen hat"

Das erste Fantasy-Epos des Jahres startet in wenigen Wochen in den deutschen Kinos. Wir haben den neuen Trailer zu Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben für euch.

Auf neue Folgen von House of the Dragon und Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht müssen wir uns noch lange gedulden. Doch keine Panik: Fantasy-Nachschub kündigt sich bereits an. Mit Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben startet Ende des Monats der erste große Genre-Vertreter des Jahres in den Kinos.

Wenn ihr Lust auf ein ausgelassenes Fantasy-Abenteuer habt, dann seid ihr bei Dungeons & Dragons genau an der richtigen Adresse. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Tabletop-Rollenspiel, das seit Jahrzehnten Fantasy-Fans zusammenführt. Nun verlagert sich die Quest vom heimischen Wohnzimmer auf die große Leinwand.

Fantasy-Nachschub im Kino: Neuer Trailer zum actiongeladenen Dungeons & Dragons-Film

Die Geschichte von Dungeons & Dragons dreht sich um den gerissenen Dieb Edgin (Chris Pine), der ein Team aus Kriminellen um sich schart, um einen großen Coup zu landen. Dazu gehören u.a. die Barbarin Holga (Michelle Rodriguez), der Zauberer Simon (Justice Smith), die Druidin Doric (Sophia Lillis) und der Paladin Xenk (Regé-Jean Page). Und dann wäre da noch der zwielichtige Forge (Hugh Grant).

Hier könnt ihr den neuen Trailer zu Dungeons & Dragons schauen:

Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben - Trailer 3 (Deutsch) HD

Der neue Trailer zur Dungeons & Dragons-Verfilmung setzt auf Action und zeigt uns viele der gefährlichen Kreaturen, denen die Held:innen der Geschichte auf ihrer Reise begegnen. Gleich zum Einstieg gibt es einen Blick auf einen Feuer spuckenden Drachen, ehe am Ende sogar die Toten zum Leben erweckt werden. Laut dem Trailer bekommen es Edgin und Co. mit der größten Bedrohung zu tun, die die Welt je gesehen hat.

Wann startet Dungeons & Dragons im Kino?

Lange müssen wir auf die Ankunft von Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben nicht mehr warten. In wenigen Tagen, am 10. März 2023, feiert der Film beim South by Southwest seine Weltpremiere. Bis zum deutschen Kinostart ist es dann auch nicht mehr weit. Ab dem 30. März 2023 werden die Drachen entfesselt.

