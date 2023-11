Erstmals bei Amazon Prime: Neuauflage von Fantasy-Film, der Millionen von Kindern verstörte

Das Remake eines absoluten Fantasy-Kultfilms gibt es jetzt bei Amazon Prime. Das Original hat Millionen um den Schlaf gebracht. Ist die Neuauflage genau so gut?

Alle sind harte Typen, bis die Bösewichtinnen in Hexen hexen ihre Masken ausziehen. Und es ist nur eine Szene von vielen, die den Film von 1990 zum Fantasy-Kult machen, vor dem noch heute Millionen schlottern. Bei Amazon Prime gibt es jetzt endlich auch die Neuauflage Hexen hexen. Kann sie mit dem Vorgänger mithalten?

Bei Amazon Prime: Ein Fantasy-Kampf zwischen Hexen und Kleinkindern

Beide Hexen hexen-Filme basieren auf der Romanvorlage Roald Dahls und erzählen im Kern dieselbe Geschichte. In der Neuauflage muss sich der junge Charlie (Jahzir Bruno) einer Verschwörung von Hexen erwehren, die ihn und alle anderen Kinder in Mäuse verwandeln will.

Schaut euch hier den Trailer zur Hexen hexen-Neuauflage an:

Hexen hexen - Trailer (Deutsch) HD

Das Remake stammt von Regie-Ikone Robert Zemeckis (Zurück in die Zukunft) und bekam durchschnittliche Kritiken (via Metacritic ). Im Urteil vieler Kritiker:innen fällt er hinter dem Original zurück, unter anderem wegen zu geringem Horror-Faktor und übertriebenen Effekten.

Aber was das erwachsene Publikum ermüdet, kann ihre Kinder immer noch fesseln. So geht es zumindest heute vielen, die sich auch nach 33 Jahren nicht vom Hexen hexen-Original erholt haben.

