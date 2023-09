Erstmals im Streaming-Abo: Der beste Horror-Film 2023 mit Jenna Ortega, der gleich 6 Rekorde einer legendären Reihe bricht

Scream VI hetzt blutrünstige Killer auf Jenna Ortega in New York City. Jetzt könnt ihr die Horror-Fortsetzung der legendären Slasher-Reihe erstmals im Abo streamen.

2022 war ein Erfolgs-Jahr für Jenna Ortega. Durch Auftritte in der Netflix-Serie Wednesday und den Horror-Streifen X und Scream gelang ihr der große Durchbruch. 2023 war der Netflix-Star bisher nur in einem Film zu sehen. Scream VI ist dafür einer der besten Horror-Filme des Jahres.

Ab dem 9. September 2023 streamt Scream VI im Angebot Paramount+ *. Falls ihr dort kein Abo besitzt, könnt ihr die Horror-Fortsetzung alternativ ab dem 16. September auch bei Sky bzw. WOW streamen.

Wieder mit Horror-Königin Jenna Ortega: Darum gehts in Scream 6

Teil 6 der Reihe knüpft direkt an die Handlung von Scream (5) an. Diesen solltet ihr also vorher gesehen haben. Der fünfte Teil stellte mehrere neue Hauptfiguren rund um die Besetzung von Jenna Ortega und Melissa Barrera vor, die nun im Zentrum der Erzählung stehen. Nur Courteney Cox ist als Stamm-Star in einer Nebenrolle wieder dabei.

Die Handlung von Scream VI: Ein Jahr nach den Woodsboro-Morden hat es die Überlebenden des letzten Films nach New York City verschlagen. Serienkiller-Tochter Sam Carpenter seht im Zentrum einer Internet-Verschwörungstheorie und soll selbst hinter den damaligen Morden stecken. Dann schlägt erneut ein Killer mit Ghostface-Maske zu. Während dieser unerbittlich den Carpenter-Schwestern und ihren Freunden nach dem Leben trachtet, nimmt sich eine frühere Ghostface-Überlebende dem Fall an: FBI-Agentin Kirby Reed (Hayden Panettiere).

Warum sich Scream 6 lohnt

Nach über zweieinhalb Dekaden zeigt das Scream-Franchise keine Ermüdungserscheinungen. Teil 5 unterzog die bewährte Scream-Formel einem modernen Update und punktete vor allem mit Nostalgie und einem Mix aus bekannten und neuen Figuren. Scream VI ist im Vergleich überraschend brutal – und erhielt deshalb eine FSK-18-Freigabe. Der Film nutzt sein neues Großstadt-Setting für beklemmende Hetzjagden und trumpft mit einem aggressiveren Ghostface-Killer als bisher auf.

Hier könnt ihr den deutschen Trailer zu Scream 6 mit Jenna Ortega schauen:

Scream 6 - Trailer (Deutsch) HD

Meta-Humor, Hochspannung, brutale Kills, umgekehrte Opfer-Täter-Rollen, ein sympathischer Cast zum Mitfiebern und echte Überraschungen: Das sind die Zutaten, die aus Scream VI einen extrem unerhaltsamen Horror-Film machen. Nicht ohne Grund steht Scream VI auf Platz 3 der erfolgreichsten Horror-Filme des Jahres – hinter Insidious: The Red Door (188 Millionen weltweit) und M3gan (179 Millionen weltweit)

Scream VI bricht 6 Rekorde der Horror-Reihe

Mit knapp 169 Millionen Dollar Einspiel weltweit ist Scream VI der erfolgreichste Teil der Slasher-Saga, die 1996 mit dem von Wes Craven inszenierten Meta-Meisterwerk Scream - Schrei! ins Leben gerufen wurde. Und das ist nicht der einzige Meilenstein, den der Film für die Reihe aufstellt:



Rekord 1 : Teil 6 ist der an den Kinokassen erfolgreichste Scream-Film

: Teil 6 ist der an den Kinokassen erfolgreichste Scream-Film Rekord 2 : Er hat die allererste Podcast-Credit-Szene der Reihe

: Er hat die allererste Podcast-Credit-Szene der Reihe Rekord 3: Mit einer Laufzeit von 122 Minuten ist er der längste Scream-Film bisher. Den bisherigen Rekord hielt Scream 2 mit 120 Minuten.

Auch inhaltlich stellt Scream VI für die seit 27 Jahren bestehende Horror-Reihe einige Rekorde auf. Da sich diese alle auf das blutgetränkte Finale beziehen, solltet ihr erst weiterlesen, wenn ihr den Film gesehen habt.

Achtung, es folgen Spoiler zum Ende:

Paramount Jenna Ortega und Melissa Barrera in Scream 6

Rekord 4 : Die meisten Killer in einem Scream-Film

: Die meisten Killer in einem Scream-Film Rekord 5 : Die meisten Todesopfer in einem Scream-Film

: Die meisten Todesopfer in einem Scream-Film Rekord 6: Der jüngste Killer in einem Scream-Film

Wann kommt Scream 7 mit Jenna Ortega?

Nach dem großen Erfolg von Teil 6 wird die Horror-Reihe bald mit Scream 7 fortgesetzt. Diesmal nimmt Christopher Landon auf dem Regiestuhl Platz, der zuvor mit Happy Deathday und Freaky Slasher-Erfahrungen sammelte. Eine Rückkehr des Casts rund um Jenna Ortega ist aufgrund des anhaltenden Hollywood-Streiks leider noch nicht final verhandelt.

Wann Scream 7 erscheinen wird, lässt sich noch nicht abschätzen. Denn Jenna Ortegas Terminkalender ist bereits gut gefüllt. Sobald der Streik beendet wird, steht sie erstmal für die heißerwartete Horror-Fortsetzung Beetlejuice 2 und die zweite Staffel des Netflix-Hits Wednesday vor der Kamera.

