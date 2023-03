Das überraschende Ende von Scream VI erklärt: Wer stirbt, wer überlebt und wie viele Ghostface-Killer gibt es?

Mit Scream VI ist der 6. Teil der Meta-Horrorfilm-Reihe gestartet. Hier bekommt ihr eine Erklärung des Endes, der Killer-Enthüllung und eine Übersicht des Body Counts.

"Ghostface Takes Manhattan" lautet das Motto von Scream VI. Der berüchtigte Horrorfilm-Killer trachtet den Überlebenden aus Scream 5 diesmal nämlich in New York City nach dem Leben. Der jüngste Teil der kultigen Slasher-Reihe wartet dabei mit einigen Rekorden für das Franchise auf – dauch das blutgetränkte Finale zählt dazu.

Ihr habt am Ende von Scream VI imitten aller Ereginisse und Enthüllungen den Überblick über die vielen Killer und Opfer verloren oder wollt das turbulente Ende noch mal Revue passieren lassen? Dann findet ihr hier eine Erklärung der wichtigsten Wendungen, Killer-Identitäten sowie eine Übersicht, wer stirbt und wer überlebt.

Achtung, es folgen massive Spoiler zum Ende und den größten Überraschungen von Scream VI.



Scream VI hat die meisten Ghostface-Killer des Horror-Franchise

Der 6. Teil der Scream-Reihe bricht auf mehreren Ebenen Rekorde für das Slasher-Franchise. Einer davon ist die überraschende Anzahl an Ghostfaces. Nachdem in den vergangenen fünf Filmen insgesamt neun Mörder hinter der Ghostface-Maske steckten, sind es in Scream VI gleich vier Killer an der Zahl – genau genommen sind es sogar fünf.

Ghostface-Killer 1: Jason

Paramount Jason in Scream VI

Der erste Ghostface enthüllt sich bereits nach wenigen Minuten in der überraschenden Eröffnungsszene. Jason (Tony Revolori) ist ein Filmstudent und gehört zu einer toxischen Fangruppe, die Richie Kirschs Plan aus Scream 5 vollenden und somit die Carpenter-Schwestern töten möchten. Auch sein WG-Mitbewohner Greg zählt dazu. Dieser wurde jedoch getötet, ehe er selbst als Ghostface durch Manhattan ziehen kann.

Ghostface-Killer 2: Detective Bailey

Paramount Detective Bailey in Scream VI

Der Mordermittler des NYPD hat uns allen etwas vorgemacht. In Wahrheit ist Detective Bailey (Dermot Mulroney) der Vater des in Scream 5 verstorbenen Ghostface-Killers Richie Kirsch und möchte sich dafür rächen. Der Killer, den er den ganzen Film über sucht, ist er selbst.

Ghostface-Killer 3: Ethan

Paramount Ethan in Scream VI

Mindy (Jasmin Savoy Brown) hatte mit ihren Vermutungen recht: Der schüchterne Ethan (Jack Champion) ist (ein) Ghostface und im Wahrheit der Sohn von Detective Bailey. Unter einer falschen Identität freundete er sich mit Alpha-Männchen Chad (Mason Gooding) an, um Teil der Clique rund um die Carpenter-Schwestern zu werden. Mit diesem Killer stellt die Scream-Reihe einen weiteren Rekord auf: Schauspieler Jack Champion ist die jüngste Person, die in sechs Filmen als Ghosface enthüllt wurde.

Ghostface-Killer 4: Quinn

Paramount Quinn in Scream VI

Quinn (Liana Liberato) ist das ultimative Ablenkungsmanöver gelungen. Sams (Melissa Barrera) und Taras (Jenna Ortega) Mitbewohnerin mit dem "toten Bruder" schien nach dem Angriff auf die WG bloß ein weiteres Opfer zu sein. Dank etwas Latex, Kunstblut und der Hilfe ihres Polizisten-Vater konnte sie ihren Tod vortäuschen. So konnte Quinn unbemerkt den Rest des Films über als Ghostface auftreten und steckte unter anderem hinter den Angriffen auf Gale Weathers (Courteney Cox) und Mindy.

Das Motiv und der Plan der Ghostface-Killer in Scream VI

Als zweiter Teil der Requel-Ära weißt der neue Film einige Parallelen zu Scream 2 auf. Das zeigt sich nicht nur in Settings wie einem College oder einem verlassenen Kino, sondern auch im Motiv des Masterminds hinter dem Ghostface-Angriffen. Wie einst Mrs. Loomis ist auch Detective Bailey ein von Rache getriebener Elternteil, der dem Final Girl die Schuld am Tod seines Kindes gibt.

In Gedenken an seinen verstorbenen Sohn Richie, der von den Stab-Filmen und den echten Morden dahinter besessen war, hinterließen Bailey und seine Killer-Kinder die Masken der bisherigen 9 Ghostface-Killer an unterschiedlichen Tatorten.



Ihr Ziel ist es, alle, die mit Richies Tod in Verbindung stehen, brutal zu ermorden. Das alles soll am Ende natürlich Billy Loomis' Tochter Sam angehangen werden, die durch geschickte Online-Manipulation durch Quinn in der öffentlichen Wahrnehmung bereits als psychisch labile Täterin abgestempelt wurde.

Blutiges Finale im Franchise-Schrein: So endet Scream VI

Paramount Sam in Scream VI

Das große und blutige Finale spielt sich in Richies Franchise-Schrein in einem verlassenen Kino ab. Dieser Ort sollte eigentlich dazu genutzt werden, um Ghostface in die Falle zu locken und zu töten. Nur konnte niemand damit rechnen, dass sich gleich drei Ghostfaces hier versammeln.

Nachdem die Killer ihre Identitäten und ihren Masterplan offenbart haben, folgt der finale Kampf: drei Mörder gegen die beiden Carpenter-Schwestern. Die Baileys haben aber nicht damit gerechnet, dass diese beiden Final Girls jede Menge Wut in sich tragen und sich zur Wehr zu setzen wissen.

Zuerst sticht Tara ihrem Angreifer Ethan das Messer von Billy Loomis in den Hals und dreht es genüsslich um. Anschließend wird Quinn ein gezielter Kopfschuss von Tara verpasst. Nun ist nur noch Detective Bailey übrig.

Für den ultimativen Endkampf lässt Sam den Serienkiller, der in ihr schlummert, heraus und wird selbst zu Ghostface – und Bailey das Opfer. Mit einem Scream-typischen Anruf lockt sie ihn hinter die Kinoleinwand, wo er von Ghostface-Sam dutzende Male mit dem Messer erstochen wird, ehe ein Stich ins Auge in endgültig tötet.

Ein jeder Scream-Film verweist am Ende auf die Horror-Regel, dass der totgeglaubte Killer immer für einen letzten Schock zurückkehrt. Dieser letzte Schreck-Moment wird Ethan zuteil, der überlebt hat und nun auf Tara und Sam zuprescht. Bevor er sie erreichen kann, wird er von Kirby (Hayden Panettiere) mit einem Easter-Egg erschlagen: dem Fernseher, mit dem einst Stu Macher (vermeintlich) getötet wurde.

Wer stirbt und wer überlebt am Ende von Scream VI?

Paramount Ghostface-Family

Wenig überraschend sind alle Killer am Ende tot, während die "Furchtlosen Vier" sowie alle Legacy-Charaktere überlebt haben. Mindy lag mit ihrer Annahme "Niemand ist mehr sicher" glücklicherweise falsch. Ob das auch für das nächste Franchise-Kapitel gilt, wird sich zeigen. Hier ist eine Übersicht aller Überlebenden am Ende von Scream 6:

Sam Carpenter

Tara Carpenter

Mindy Meeks-Martin

Chad Meeks-Martin

Gale Weathers

Kirby Reed

Danny Brackett (Josh Segarra)

Der Body Count von Scream: Übersicht aller Opfer in chronologischer Reihenfolge

Laura Crane (Samara Weaving)

Jasons WG-Mitbewohner Greg – off-screen ermordet

Jason (Tony Revolori)

Drei Opfer in der Bodega

Quinns Date – off-screen ermordet

Anika (Devyn Nekoda)

Dr. Christopher Stone (Henry Czerny)

Gales Liebhaber Brooks (Thomas Cadrot)

Detective Bailey

Quinn Bailey

Ethan Bailey

Mit insgesamt 13 Opfern weist Teil 6 den bisher höchsten Body Count im Scream-Franchise auf. Den bisherigen Rekord hielt zuvor Scream 4.

