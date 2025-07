Erstmals im Streaming-Abo: Die Thriller-Überraschung des Jahres, über die viel zu wenige sprechen

Im Kino ging er unter, jetzt taucht er bei Disney+ wieder aus der Versenkung auf: Unser heutiger Streaming-Tipp geht ganz neue Wege als Thriller – und überrascht bis zur letzten Sekunde.

Aktuell erwartet man im Bereich der Rache-Thriller meist schlafende Hunde, die von ahnungslosen Verbrechern geweckt wurden und nach langer Ruhe wieder aufdrehen. Sei es ein John Wick, ein Nobody, eine wütende Charlize Theron. Allesamt Profis, abgebrüht, beeindruckend. Doch was, wenn unser Protagonist all das eben nicht ist? Dann, liebes Publikum, wird es erst richtig spannend.

Dann hat man es nämlich mit einem mutigen kleinen Filmchen namens The Amateur zu tun. Der geht ganz andere Wege als die aktuell vorherrschenden Rächer:innen des Action-Kinos. Wie packend das sein kann, findet man erst heraus, wenn man es selbst erlebt. Nachdem er im Diskurs zu kurz kam, können wir The Amateur immerhin hier eine neue Plattform geben: Jetzt, wo er bei Disney+ im Stream verfügbar ist.

In The Amateur bei Disney+ muss Rami Malek den Tod seiner Frau rächen – unter schwierigsten Bedingungen

Charles Heller (Rami Malek) ist ein kleines Licht bei der CIA. Zumindest sehen ihn seine Vorgesetzten so. Er ist kein Star-Agent, sondern ein schüchterner, in sich gekehrter Kryptograf. Für ihn soll sich jedoch alles ändern, als bei einem Terroranschlag seine Frau Sarah (Rachel Brosnahan) getötet wird.

Für Charles bricht eine Welt zusammen. Er schlägt Alarm bei den hohen Tieren der Organisation. Nichts wünscht er sich mehr als Gerechtigkeit für Sarah. Die Verantwortlichen müssen zur Strecke gebracht werden. Doch die internen Prioritäten der CIA sind wichtiger. Ihnen sind die Hände gebunden, heißt es.

Charles kann es nicht fassen. Also nimmt er all seinen Mut und vor allem seinen genialen Intellekt zusammen und schmiedet eigene Rachepläne. Dann muss er die Terroristen eben selbst aufspüren und ausschalten. Er holt sich Hilfe von einem Ausbilder für Agent:innen (Laurence Fishburne) und macht sich auf die ebenso gefährliche wie getriebene Suche nach Vergeltung.

Neu bei Disney+: The Amateur geht das Genre Rache-Thriller aus genialer neuer Perspektive an

The Amateur beschäftigt sich ganz neu mit den ganz realen Fragen in einem typischen Rache-Szenario: Wie machtlos ist man als Normalsterblicher im Angesicht absoluter Ungerechtigkeit? Wie kann man ein Kräftegleichgewicht herstellen, wenn alle anderen völlig überlegen sind? Und was macht Rache eigentlich mit dem Rächer? Seelisch, physisch, psychisch? Auftritt: Rami Malek.

Sein Charlie ist kein Killer. Er ist zerbrechlich, er ist verletzt und erschüttert – und verdammt intelligent. The Amateur überrascht auf ganzer Linie, weil er sämtlichen Rache-Klischees ausweicht. Hier spielt jemand seine Gegner rein mit Köpfchen aus. Doch jedes Scheitern könnte sein Todesurteil bedeuten. Jeder Fehltritt wird sofort bestraft. Die Fallhöhe wächst mit jeder Sekunde. Und die Spannung mit ihr.

Dabei müssen wir als Publikum selbst erst lernen, Charles nicht zu unterschätzen. Der überrascht nicht nur sein Umfeld im Film immer wieder, sondern auch uns. Am Ende stehen wir voll und ganz auf seiner Seite, zittern mit, spüren jeden Schmerz – und fallen immer wieder aus allen Wolken.

Wer sich diese ganz neue Interpretation eines Rache-Thrillers und Rami Malek glänzen sehen möchte, kann das ab heute im Streaming-Abo bei Disney+.



*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.